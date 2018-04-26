Правкомиссия подвела итоги работы за 6 лет и обсудила итоги самооценки открытости министерств и ведомств

Благодаря работе Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства за последние 6 лет открытость стала неотъемлемым элементом повседневной работы чиновников. Это отметил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на итоговом заседании правкомиссии, которое он провёл 26 апреля. Сами министерства и ведомства также считают, что их деятельность стала более прозрачной. Об этом свидетельствуют представленные на заседании результаты их самообследования. Средний балл, который ставят себе федеральные госорганы за внедрение принципов открытости, значительно вырос за последние годы. Самым открытым по итогам 2017 года себя назвал Ростуризм . Также на заседании представили результаты первого Всероссийского конкурса лучших практик открытости государственного управления для федеральных министерств и ведомств и органов власти субъектов РФ.

В 2018 году органы власти представляют результаты самообследования уровня собственной открытости уже в пятый раз. Такая оценка предусмотрена Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), которая была утверждена правительством в 2014 году. Министерства и ведомства ставят себе баллы за внедрение каждого из 10 механизмов открытости, среди которых работа с референтными группами; публичная отчетность; независимая антикоррупционная экспертиза; обеспечение понятности нормативно-правового регулирования; работа с открытыми данными; взаимодействие с общественным советом.

Самообследование — это важный механизм, который помогает ведомствам разобраться и увидеть достижения и недостатки в своей работе, сделать выводы, скорректировать свои планы, сконцентрировав внимание на наиболее слабых местах. За последние годы уровень открытости наших министерств и ведомств вырос. Об этом свидетельствуют и представляемые сегодня результаты самооценки, и независимые исследования, которые мы ежегодно проводим с ВЦИОМ . С другой стороны, этот механизм позволяет выделить лучшие практики и интересный опыт, который в последующем можно использовать в работе всех органов исполнительной власти», — отметил Михаил Абызов.

Самым открытым по итогам самообследования себя считает Ростуризм — ведомство оценило уровень своей открытости на 394 балла из 430 возможных. Год назад Ростуризм занимал лишь 7 строчку этого условного рейтинга. На втором месте, как и в прошлом году, — Минфин (391 балл), на третьем и четвёртом — МЧС и Федеральная служба судебных приставов, поставившие себе по 384 балла. Позиции ФССП в рейтинге за год почти не изменились, а МЧС поднялось сразу на 30 пунктов. Лидер прошлогоднего рейтинга Минстрой на этот раз занял лишь 5 место (383 балла). В топ-10 вошли также Роспотребнадзор Росстат , Минвостокразвития, Росавтодор и ФНС . Максимальный балл не набрал ни один госорган.

Самые скромные оценки поставили себе Росрезерв (114 баллов), Федеральное агентство по делам национальностей (132 балла) и Россотрудничество (144 балла). Эти ведомства и в прошлом году были в числе отстающих.

Средний показатель самооценки уровня открытости министерств и ведомств растёт с каждым годом. Если за 2013 год он составлял 110 баллов, то за 2014 — уже 134 балла, за 2015 — 148 баллов. Средний балл за 2016 год, когда министерства начали проводить самообследование ещё по двум направлениям — «Организация внедрения Концепции открытости в ФОИВ» и «Инициативный проект», — был 222, а за 2017 — 269,5.

По словам члена Экспертного совета при правительстве Александра Брагина, лучше всего в госорганах внедряются такие механизмы, как взаимодействие с общественным советом и антикоррупционная экспертиза, хуже обстоят дела с понятностью нормативно-правовых актов, открытыми данными и с инициативными проектами. Кроме того, не всегда все ФОИВы, по его словам, объективно себя оценивают. Экспертный совет при правительстве ежегодно по результатам самообследования проводит выборочную проверку качества исполнения основных механизмов Стандарта открытости. Выяснилось, что 45% положительных ответов органов власти либо недостоверны, либо ничем не подтверждены. Даже среди лидеров несоответствие достигает 5-10%.

Многие ведомства достаточно формально подходят к самообследованию. Есть и такие, которые не смогли продемонстрировать даже те результаты, которые у них есть. Чтобы минимизировать несоответствие результатов самооценки и реальной картины, можно было бы до представления в правительство результатов самообследования проводить их обсуждение с общественными советами при министерствах и ведомствах», — сказал Александр Брагин

Оценка общественных советов должна быть не абсолютным измерителем качества, а лишь одним из механизмов, подчеркнул, в свою очередь, Михаил Абызов. По его словам, было бы правильно, чтобы Общественная палата дала советам простые методрекомендации по всем механизмам открытости. Министр предложил включить рассмотрение результатов самооценки уровня открытости ФОИВ в список приоритетов общественных советов.

Член Экспертного совета при правительстве Александр Волошин , в свою очередь, предложил поощрять госорганы, которые оценивают свою открытость наиболее адекватно.

Пока мне не кажется, что самооценка — это эффективный механизм. Плохо, когда самооценка завышена. Не лучше, когда она занижена. Есть ведомства, которые оценили себя хорошо. Есть ведомства, которые оценили себя плохо. Но понимаем ли мы, кто себя оценил адекватно? Именно за это и надо награждать», — сказал он.

Михаил Абызов поручил проработать это предложение, а также проанализировать, имеет ли место умышленная дезинформация и манипулирование или причина неадекватных оценок исключительно в формальном подходе к самообследованию.

По словам министра, в будущем результаты самообследования должны рассматриваться в одном пакете с результатами независимой оценки открытости, которую проводят ВЦИОМ и Открытое правительство.

Успешный опыт внедрения механизмов открытости помогает выявить Всероссийский конкурс лучших практик открытости государственного управления для федеральных министерств и ведомств и органов власти субъектов РФ. На участие в конкурсе было подано 162 заявки, из них 58 заявок от федеральных органов исполнительной власти, 104 заявки — от органов власти субъектов Российской Федерации.

В ходе конкурса определены победители в 5 номинациях: лучшие инициативы в области информационной открытости органов власти, повышения понятности их работы, вовлечения гражданского общества в работу органа власти, создания механизмов подотчётности органа власти общественному контролю и использования цифровых технологий и инноваций для повышения открытости.

По итогам конкурса будет создан специальный информационный ресурс, на котором будут обобщены лучшие федеральные и региональные практики и инициативы в сфере внедрения принципов открытости в деятельность органов государственной власти.

За последние годы в рамках системы Открытого правительства накопилось немало интересных подходов и опыта. Именно благодаря таким конкурсам мы получаем важный механизм, который помогает выявить и обобщить позитивный опыт и довести его до органов исполнительной власти, а также пополнить библиотеку лучших практик открытости, которую мы ведём на сайте Открытого правительства. Достаточно много поступило заявок, и это означает, что работа на уровне субъектов и на уровне ФОИВ не ограничивается только Стандартом открытости. По каждой номинации есть конкуренция, и это показывает, что волна сформировалась. Больший фокус в будущем следует делать на муниципалитеты, потому что там вопрос открытости абсолютно прикладной, ненадуманный и связан с конкретной жизнью человека и ежедневными форматами его взаимодействия с органами государственной власти или с учреждениями», — отметил Михаил Абызов.

Конкурс предложено сделать регулярным.

Подводя итоги работы правкомиссии за 6 лет, Михаил Абызов отметил, что она является ключевым инструментом закрепления регламентов, направленных на повышение открытости. На площадке правкомиссии был одобрен основополагающий документ —Концепция открытости ФОИВ, а также разработаны методики, поясняющие основные механизмы и принципы открытости.

За 6 лет проделана действительно серьёзная работа. Благодаря решениям правкомиссии заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы руководителей министерств и ведомств и кабинета министров в целом. А методрекомендации позволили перейти на новый уровень организации системы Открытого правительства, в том числе на региональном и муниципальном уровне», — отметил Михаил Абызов.

По его словам, по активности заседаний и по количеству рассмотренных вопросов правкомиссия по координации деятельности Открытого правительства стала одной из самых энергичных и активных.

Одним из основных направлений деятельности правкомиссии в 2012–2018 годах стала «перезагрузка» общественных советов при министерствах и ведомствах. Утверждён типовой Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти и Методика оценки эффективности деятельности общественных советов. По новым правилам формирование советов происходит исключительно на конкурсной основе, кроме того, они получили дополнительные возможности по осуществлению общественного контроля.

Почти при всех федеральных ведомствах появились обновлённые общественные советы. Они уже не являются «карманными» или аффилированными с руководителями министерств. Они дают альтернативную точку зрения на решение отраслевых проблем и продвигают свою общественно значимую повестку. В соответствии с новыми правилами сформировано более 35 общественных советов», — отметил Михаил Абызов.

Ещё одно важное направление, по которому на протяжении 6 лет работала правкомиссия, — это развитие экосистемы открытых данных. Открытые данные — это главное топливо современного цифрового госуправления, без них невозможно формирование цифровой экономики, подчеркнул Михаил Абызов. На сегодняшний день на Едином портале открытых данных размещено более 20 тыс. наборов данных. Для вовлечения разработчиков и чиновников в создание сервисов и приложений на основе открытых данных с 2015 года ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Открытые данные Российской Федерации». Награждение победителей очередного конкурса состоится 27 апреля.

В рамках повышения открытости бюджетной системы Открытое правительство совместно с Минфином реализует проект «Бюджет для граждан», направленный на предоставление гражданам в понятной и доступной форме информации о приоритетах бюджетной политики, параметрах бюджетной системы РФ и результатах использования бюджетных средств. Теперь Россия по уровню бюджетной открытости входит в топ-15 стран мира, отметил Михаил Абызов.

Итоги работы Открытого правительства и планы дальнейшей работы по повышению открытости госуправления будут обсуждаться 17 мая в рамках Дня Открытого правительства. ​