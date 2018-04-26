Министры оценили свою подотчётность обществу

После того, как Открытое правительство подвело итоги мониторинга прозрачности работы исполнительной власти, законодатели рассказали « Парламентской газете », насколько они удовлетворены степенью открытости министерств и профильных ведомств и чего ждут от нового состава Правительства.

Самообследование власти прошло в пятый раз Концепция открытости федеральных министерств и ведомств, выработанная для повышения прозрачности и подотчётности власти и удовлетворённости граждан качеством государственного управления, утверждена распоряжением Правительства от 30 января 2014 года. В соответствии с ней органы госвласти должны отвечать четырём принципам: информационной открытости, вовлечённости граждан, понятности и подотчётности.

«За последние годы уровень открытости министерств и ведомств существенно возрос. Об этом свидетельствуют независимые исследования, которые мы проводим с ВЦИОМ . Этот механизм позволяет выделить лучшие практики и использовать их на благо всех министерств и ведомств Правительства России », — отчитался куратор правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства, министр Михаил Абызов на заседании структуры 26 апреля.

Впрочем, независимые исследования проводятся только после того, как в соответствии с утверждёнными правилами федеральные министерства и ведомства самостоятельно оценят уровень внедрения в своей работе принципов открытости. В 2018 году органы власти представили результаты самообследования в пятый раз. «Самообследование — это важный механизм, который помогает ведомствам разобраться и увидеть достижения и недостатки в своей работе, сделать выводы, скорректировать свои планы, сконцентрировав внимание на наиболее слабых местах», — подчеркнул глава Открытого правительства.

Кто в Правительстве открыт для народа

Самым открытым по итогам самообследования в 2018 году считает себя Ростуризм — ведомство оценило свой уровень на 394 балла из 430 возможных. Год назад Ростуризм занимал лишь седьмую строчку этого условного рейтинга. На втором месте, как и в 2017 году, оказался Минфин с 391 баллом. На третьем и четвёртом — МЧС и Федеральная служба судебных приставов, поставившие себе по 384 балла. Позиции ФССП в рейтинге за год почти не изменились, а МЧС поднялось сразу на 30 пунктов. Лидер прошлогоднего рейтинга Минстрой на этот раз занял лишь пятое место с 383 баллами. В топ-10 вошли также Роспотребнадзор Росстат , Минвостокразвития, Росавтодор и Федеральная налоговая служба

«Многие ведомства достаточно формально подходят к самообследованию. Есть и такие, которые не смогли продемонстрировать даже тех результатов, которые у них есть. Чтобы минимизировать несоответствие результатов самооценки и реальной картины, можно было бы до представления в Правительство результатов самообследования проводить их обсуждение с общественными советами при министерствах и ведомствах», — отметил член Экспертного совета при Правительстве Александр Брагин

Самые скромные оценки уровня открытости, по данным Брагина, поставили себе Росрезерв (114 баллов), Федеральное агентство по делам национальностей (132 балла) и Россотрудничество (144 балла). Эти ведомства и в прошлом году были в числе отстающих. Максимального балла не набрал ни один госорган. Вместе с тем за последние годы заметно вырос средний показатель самооценки уровня открытости министерств и ведомств: если в 2013 году он составлял 110 баллов, то в 2014 — 134 балла, в 2015 — 148 баллов, в 2016 — 222 балла, а в 2017 — 269,5 балла.

Контроля за министрами стало больше

«Открытость работы Правительства заметно улучшилась», — считает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . В качестве примера он привёл создание общественных советов при министерствах и профильных ведомствах — в настоящее время таких советов насчитывается 36, и это одна из заслуг правительственной комиссии во главе с Абызовым. Другой очевидный шаг Правительства навстречу гражданам — внедрённая федеральными органами исполнительной власти система электронного документооборота. «Я думаю, что надо отметить предварительную работу с проектами нормативно-правовых документов, которые размещаются в базе и на порталах министерств и ведомств, — заметил сенатор. — А в качестве дополнительной аргументации процесса повышения открытости можно назвать и участие нас, сенаторов, в коллегиях — как на регулярной, так и на внеплановой основе».

А в качестве дополнительной аргументации процесса повышения открытости можно назвать и участие нас, сенаторов, в коллегиях — как на регулярной, так и на внеплановой основе.

Итоги работы Правительства по повышению открытости работы министерств и ведомств позитивно оценивают и в Государственной Думе . «В целом могу сказать, что мы, как представители населения России , в силу своих конституционных полномочий активно взаимодействуем с Правительством и добиваемся, чтобы органы исполнительной власти всё более открыто взаимодействовали с нашими гражданами», — рассказал «Парламентской газете» зампред думского Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы Михаил Романов . Законодатель напомнил, что в прежних созывах палаты не было даже органа, который бы контролировал деятельность исполнительной власти, а теперь в ней работает Комитет по контролю и Регламенту. Одна из его задач — организация «правительственных часов», на которых руководители профильных министерств, агентств и служб отчитываются перед парламентариями о проведённой работе.

«Могу сказать, что благодаря чёткому руководству Государственной Думой Вячеславом Викторовичем Володиным у нас выработался конструктивный формат работы с Правительством. И те отчёты, которые нам представляют в рамках «правительственных часов» министры и вице-премьеры, — это не пустой звук, потому что по их итогам мы принимаем постановление Государственной Думы, в котором рекомендуем Правительству и министерствам принять те или иные меры», — подчеркнул депутат.

Важно не переусердствовать

Предварительное подведение итогов работы Правительства как никогда актуально: уже в следующем месяце кабинет министров ждёт обновление. И законодатели надеются, что новому составу кабмина удастся держать планку открытости и эффективности взаимодействия как минимум на том же уровне, как сейчас. «Среди задач, которые поставил президент в Послании Федеральному Собранию 1 марта, стоит очень много вопросов по усовершенствованию действующего законодательства. И если мы исполним поручение президента, то формат взаимодействия граждан с Правительством станет ещё более открытым», — считает Михаил Романов.

В свою очередь, Валерий Рязанский рассчитывает на усиление общественного контроля за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти. Впрочем, сенатор также считает, что в этом деле важно не перегрузить министерства избыточной активностью: «Надо дать общественному контролю возможность работать таким образом, чтобы не доставлять никаких хлопот в документообороте. В этих вопросах важно не перестараться. Потому что зачастую министерства и ведомства перегружены различного рода участием в форумах, мероприятиях, „круглых столах“, и иногда мне кажется, что общественные организации в своём стремлении узнать побольше из первых уст создают определённый „перегиб“, мешая органам исполнительной власти выполнять свои прямые функции».

Рейтинг самообследования федеральных органов исполнительной власти, топ-20 Номер в рейтинге

ВЕДОМСТВО

Баллы

Ростуризм

Минфин

383,5 Минстрой

Роспотребнадзор

379,5 Росстат

377,5 Минвостокразвития

375,5 Росавтодор

Росстандарт

346,5 Росморречфлот

Росалкогольрегулирование

Источник: Открытое правительство