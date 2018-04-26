У трамваев Саратова появилось новое расписание

Эксперимент по запуску третьего вагона на 6-й маршрут признан успешным.

С сегодняшнего дня, 26 апреля, на трамвайных маршрутах № 4 и 6 вводится новое расписание. Интервал движения по обоим маршрутам сокращен до 15 минут.

На общем участке от ост. «Стрелка» до конечной «6-я Дачная интервал будет составлять 7 минут. Ознакомиться с расписанием можно здесь.

Расписания остальных маршрутов, которые ездят по графику не только ночью, но и днем, можно посмотреть в разделе „Расписания линейных трамваев“ в группе „Трамваи и троллейбусы Саратова“ в социальной сети „ВКонтакте“.