В Неделе молодежного служения участвуют около 50 тыс. липецких добровольцев

"Каждый день Недели будет посвящен одному из направлений добровольчества: экологическому, социальному, серебряному и другим. В программе — сбор канцелярских товаров для детей, благоустройство территорий, спортивные турниры. Завершится акция 30 апреля", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «Неделя молодежного служения» проходит дважды в год — весной и осенью. В прошлый раз в ней приняли участие около 50 тысяч человек.

"Активная жизненная позиция добровольцев способствует воспитанию настоящих граждан своего Отечества. Идея добра объединяет неравнодушных людей и свидетельствует о зрелости гражданского общества. Добровольцы заслуживают нашего особого уважения и признательности", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев

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