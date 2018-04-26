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В Неделе молодежного служения участвуют около 50 тыс. липецких добровольцев
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В Неделе молодежного служения участвуют около 50 тыс. липецких добровольцев 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Порядка 50 тысяч добровольцев, как ожидается, примут участие в юбилейной десятой «Неделе молодежного служения», сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.
"Каждый день Недели будет посвящен одному из направлений добровольчества: экологическому, социальному, серебряному и другим. В программе — сбор канцелярских товаров для детей, благоустройство территорий, спортивные турниры. Завершится акция 30 апреля", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что «Неделя молодежного служения» проходит дважды в год — весной и осенью. В прошлый раз в ней приняли участие около 50 тысяч человек.
"Активная жизненная позиция добровольцев способствует воспитанию настоящих граждан своего Отечества. Идея добра объединяет неравнодушных людей и свидетельствует о зрелости гражданского общества. Добровольцы заслуживают нашего особого уважения и признательности", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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