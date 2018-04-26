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В библиотеке на улице Федора Полетаева поговорили про городские улицы
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В библиотеке на улице Федора Полетаева поговорили про городские улицы 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Встреча «Улицы моего города» прошла в среду, 25 апреля, в библиотеке № 115 района Кузьминки. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Исследовать улицы родного города, конечно, лучше всего в теплый солнечный день, но мы решили, что в такую хмурую погоду, как сегодня, тоже можно немного прогуляться — нужно просто пройти квест «Улицы моего города…». Вместе с ребятами мы «попутешествовали» по семи холмам, на которых стоит Москва, изучали карту ее центральной части, вспомнили, как рос город, как получали свои названия его главные улицы, — рассказала представитель библиотеки.
В конце квеста ребята отыскали вкусный клад, который разделили между собой. (вт)
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