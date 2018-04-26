Пять улиц Ростова отремонтируют за 56 млн рублей

Сразу пять конкурсных заявок на поиск подрядччика выложила администрация Ростова на сайте госзакупок. На ремонт пяти улиц города власти намерены потратить 56,1 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Первая на очереди — улица Шаповалова. Подрядчик уже найден. ООО «Научно-производственная фирма „Росагропромавтодорсервис“ согласилась провести работы за 16 млн рублей, ремонт начнется уже в середине мая. В планах работы по устройству тротуаров, замена асфальтобетонного покрытия и многое другое.

Следующие на очереди улицы планируют привести в порядок к началу октября. На дорогах появится новый асфальт, заменят все люки, бордюры и обновят пешеходные дорожки. А на улице Стабильной даже уложат фигурную плитку.