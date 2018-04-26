Как работает русское вуду: тайна филимоновской игрушки

«По прежнему нежно светятся их лимонный анилин и зеленые цветки. Игрушечники далекого лесного селения, бывшего в дебрях старообрядческих скитов, живут сейчас вместе со всей страной. Их волнует великая правда сталинской конституции».

Этот текст, опубликованный в журнале «Советская игрушка» в 1938 году, был посвящен филимоновской игрушке. До того, как мастеров из деревни Филимоново взволновала сталинская конституция, была глина. Отличная белая глина, которой целые залежи под городом Одоевым в Тульской области . Еще в средние века эта осадочная горная порода стало точкой притяжения для гончаров со всей Руси.

В XVI веке в этих местах и выросла деревня Филимоново. Откуда пришли сюда филимоновцы и кто такой Филимон, увы, нам не дано узнать. На протяжении нескольких веков местные мужчины обжигали горшки, а женщины лепили игрушки-свистульки. Все как в сотнях других гончарных поселениях. Если бы ни одна особенность — неограничные старой русской традиции «фигуральность» и колористика свистулек.

Неподготовленного человека, особенно жителя Западной Европы, привыкшего к скудным формам и цветам, филимоновская игрушка может испугать. Особенно, если остаться с ней наедине. Без свидетелей.

Главное, набраться смелости и свистнуть. Глуховатый, несколько инфернальный свист создаст необходимый контакт и доверие между вами и крашенной «бестией». Отношения перейдут в привычку, привычка в зависимость.

Вас все время будет преследовать мысль, что ваш «свистящий зверинец» неполный. Начав с «барыни», вы захотите «солдата», затем настанет черед «коней», «баранов» и «петухов»… Наконец ваши отношения достигнут кульминации: вы задумаетесь о том, а как бы вы выглядели в виде филимоновской игрушки.

Это признак того, что вы неправильно свистели. Беспечно. Безадресно. Не знали вы, что все «образы», сюжеты филимоновских свистков не спонтанны, не для красоты…

Изначально, пока филимоновский промысел был рассчитан не для «туристов», не на поток, местные ремесленницы делали игрушки только на заказ. Скажем, влюбленный добрый молодец приходил к определенной мастерице и просил ей поспособствовать в получении любовной власти над своей зазнобой. Мастерица в определенный день, в определенном месте, с определенным заговором собирала глину, затем вылепляла «барыню» и нарекала ее именем зазнобы доброго молодца. Влюбленному оставалось только свистнуть, и ответная девица была обречена на страсть к свистуну.

Та же история была со свистками «кавалерами» — только заказывали их уже барышни. Считалось, что свист «оживляет» глиняную игрушку, и с помощью его можно внушить прообразу свои мысли и желания. Это своего рода вуду. Именно отсюда и пошло выражение «быть игрушкой в чужих руках».

Уточним, что свистульки использовались не только в целях манипуляции над другими людьми. Скажем, свист в «барана» взывал к материальному благополучию, в «корову» — к плодовитости, в «петуха» — к смелости. Известно, что жители деревни Филимоново придерживались старой веры.

Однако, вероятно, за производством глиняных свистков скрывается совсем другая традиция. Вероятно, близкая к скоморохам. Возможно, именно поэтому у филимоновских свистулек такая «веселая» расцветка…

Если когда-нибудь вам посчастливится обладать настоящей филимоновской игрушкой, не спешите воспользоваться ею по прямому назначению. Как бы она — всей своей расцветкой — вас об этом не просила… Лучше поставьте ее в витрину и любуйтесь.