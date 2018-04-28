Помним, скорбим, разоружаемся

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День памяти всех жертв применения химического оружия был учреждён в ноябре 2005 года по инициативе государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Как решили избавиться от химоружия

Первый в мировой истории урон от химической атаки понесли англо-французские войска возле бельгийского городка Ипр 22 апреля 1915 года. От распыленного германской армией по ветру хлористого газа погибли до 5 тысяч солдат, десятки тысяч остались инвалидами. Эта атака не была последней. По оценкам историков, от отравляющих веществ в Первой мировой войне пострадали до 1 миллиона человек.

Япония, США. Несмотря на тяжёлые уроки войны и ряд запретительных международных правовых актов, от производства химического оружия не отказались. Впоследствии отравляющие вещества в боевых действиях применяли Италия

Тем не менее идеи отказаться от целого класса оружия массового поражения высказывались неоднократно, но окончательно решение было принято в январе 1993 года в Париже. Именно здесь представителями 130 государств была подписана «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года.

Израиль, КНДР и Южный Судан. В настоящее время участниками Конвенции являются 192 страны. В «антихимический клуб» пока не вступили Египет

По состоянию на начало 2004 года 95% государств-участников представили свои данные в ОЗХО. В общей сложности мировые запасы химоружия насчитывали около 70 тысяч тонн отравляющих веществ различных типов.

США требования ОЗХО не выполнили

Первыми свои программы химического разоружения завершили три страны — Албания, Республика Корея и Индия. К 2009 году все их конвенционные обязательства были выполнены.

Финансовые затраты составили около 300 миллиардов рублей. Десять процентов этой суммы было предоставлено в виде технической помощи иностранными государствами и организациями, остальные расходы покрыл российский бюджет.

При этом США, имевшие запасы более тридцати тысяч тонн отравляющих веществ, к 2012 году ликвидировали лишь 90% их запасов. Затем работы были приостановлены.

Полное уничтожение ливийских запасов иприта ОЗХО констатировала в 2014 году. Двумя годами позже организация отчиталась об уничтожении последней партии сирийского химоружия.

Только факты

После Первой мировой войны в 1925 году химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. Но практического значения норма так и не обрела. Разработка и производство отравляющих веществ продолжались.

Италия использовала в войне с Эфиопией (1935-1936 годы) более 700 тонн газов, 60% которых были ипритом. Треть погибших в войне эфиопов — 15 тысяч — скончались именно от химического оружия.

Во второй японо-китайской войне 1937-1945 годов было зарегистрировано около 900 химических атак. В октябре 1941 года от иприта и люизита в авиабомбах пострадали 1600 китайцев, из которых 600 человек погибли. До 25% всех произведённых японских снарядов и 30% авиабомб были начинены газами. Потери китайской стороны от химоружия в некоторых боестолкновениях достигали 10% от общего числа погибших.

Во Второй мировой войне химическое оружие на фронтах не применялось. Однако разработанный нацистами газ «циклон-Б» использовался для уничтожения людей в лагерях смерти. Первыми жертвами газа стали 600 советских военнопленных и 250 поляков 3 сентября 1941 года. В целом от действия «циклона-Б» в нацистских концлагерях погибли несколько миллионов человек.

После 1945 года химическое оружие несколько раз использовалось в войнах странами третьего мира.