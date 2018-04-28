Помним, скорбим, разоружаемся 

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День памяти всех жертв применения химического оружия был учреждён в ноябре 2005 года по инициативе государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.
Как решили избавиться от химоружия
Первый в мировой истории урон от химической атаки понесли англо-французские войска возле бельгийского городка Ипр 22 апреля 1915 года. От распыленного германской армией по ветру хлористого газа погибли до 5 тысяч солдат, десятки тысяч остались инвалидами. Эта атака не была последней. По оценкам историков, от отравляющих веществ в Первой мировой войне пострадали до 1 миллиона человек.
Несмотря на тяжёлые уроки войны и ряд запретительных международных правовых актов, от производства химического оружия не отказались. Впоследствии отравляющие вещества в боевых действиях применяли Италия, Япония, США.
Тем не менее идеи отказаться от целого класса оружия массового поражения высказывались неоднократно, но окончательно решение было принято в январе 1993 года в Париже. Именно здесь представителями 130 государств была подписана «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года.
Главная его цель — ликвидация и запрещение производства и применения химоружия. Для выполнения этих задач была учреждена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) со штаб-квартирой в Гааге.
В настоящее время участниками Конвенции являются 192 страны. В «антихимический клуб» пока не вступили Египет, Израиль, КНДР и Южный Судан.
По состоянию на начало 2004 года 95% государств-участников представили свои данные в ОЗХО. В общей сложности мировые запасы химоружия насчитывали около 70 тысяч тонн отравляющих веществ различных типов.
США требования ОЗХО не выполнили
На момент вступления в Конвенцию о существовании объектов по производству химического оружия объявили Албания, Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Ливия, Иран, Япония, Россия, Великобритания, США, Югославия. В настоящее время в реестр ОЗХО уже внесено около пяти с половиной тысяч объектов гражданской химической промышленности, подпадающих под действие конвенции.
Первыми свои программы химического разоружения завершили три страны — Албания, Республика Корея и Индия. К 2009 году все их конвенционные обязательства были выполнены.
Процесс уничтожения российского химоружия был разделён на четыре этапа. В рамках программы были созданы семь специальных объектов по его утилизации: в посёлке Горный (Саратовская область), в городе Камбарка (Удмуртия), в посёлке Леонидовка (Пензенская область), в городе Почеп (Брянская область), в посёлке Мирный (Кировская область), в городе Щучье (Курганская область) и в посёлке Кизнер (Удмуртия). В итоге с 2003 по 2017 год все запасы отравляющих веществ — 40 000 тонн — были уничтожены.
Финансовые затраты составили около 300 миллиардов рублей. Десять процентов этой суммы было предоставлено в виде технической помощи иностранными государствами и организациями, остальные расходы покрыл российский бюджет.
При этом США, имевшие запасы более тридцати тысяч тонн отравляющих веществ, к 2012 году ликвидировали лишь 90% их запасов. Затем работы были приостановлены.
Полное уничтожение ливийских запасов иприта ОЗХО констатировала в 2014 году. Двумя годами позже организация отчиталась об уничтожении последней партии сирийского химоружия.
Только факты
После Первой мировой войны в 1925 году химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. Но практического значения норма так и не обрела. Разработка и производство отравляющих веществ продолжались.
Италия использовала в войне с Эфиопией (1935-1936 годы) более 700 тонн газов, 60% которых были ипритом. Треть погибших в войне эфиопов — 15 тысяч — скончались именно от химического оружия.
Во второй японо-китайской войне 1937-1945 годов было зарегистрировано около 900 химических атак. В октябре 1941 года от иприта и люизита в авиабомбах пострадали 1600 китайцев, из которых 600 человек погибли. До 25% всех произведённых японских снарядов и 30% авиабомб были начинены газами. Потери китайской стороны от химоружия в некоторых боестолкновениях достигали 10% от общего числа погибших.
Во Второй мировой войне химическое оружие на фронтах не применялось. Однако разработанный нацистами газ «циклон-Б» использовался для уничтожения людей в лагерях смерти. Первыми жертвами газа стали 600 советских военнопленных и 250 поляков 3 сентября 1941 года. В целом от действия «циклона-Б» в нацистских концлагерях погибли несколько миллионов человек.
После 1945 года химическое оружие несколько раз использовалось в войнах странами третьего мира.