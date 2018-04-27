Очевидцы из Сирии рассказали экспертам ОЗХО о событиях в городе Дума

Великобританией и Постоянные представительства России Сирии при ОЗХО организовали брифинг для членов организации. Там обсуждалась якобы имевшая место атака с применением химоружия в городе Дума . В Гаагу привезли 17 свидетелей, чтобы доказать постановочность видео, послужившего поводом для нанесения США Францией ракетных ударов по Сирии 14 апреля.

Среди сирийцев были медики. Они рассказали о реальных событиях в Думе. Свидетельства того, что материалы были сфабрикованы, были представлены вслед за этим и представителям СМИ на пресс-конференции.

НАТО. Как отметил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин , встреча получила широкий резонанс. «В зале присутствовали десятки делегаций государств — членов Исполсовета ОЗХО, а также государства-наблюдатели и государства — участники Конвенции о запрещении химического оружия. Они задавали много вопросов», — цитирует дипломата ТАСС . Он также отметил, что на встрече не было представителей США, Франции, Великобритании, ЕС

По мнению Шульгина, они не решились прийти на брифинг. «Но правда так или иначе выходит наружу. Это очень важно делать для того, чтобы избежать провокаций в будущем. А они возможны, потому что наши американские партнеры опять угрожают новым применением оружия против суверенной Сирии. Но мы этого не допустим», — заявил дипломат.

Свидетели рассказали, что они невольно участвовали в постановке, некоторые из них просто ее видели. Часть их очевидцев работали в госпитале, другие пришли получить помощь. Мальчик Хасан Диаб рассказал, как его начали поливать холодной водой, как только он пришел в госпиталь, причину такого поступка ему не объяснили.

Врач больницы города Дума Халиль аль-Джейш отметил, что в тот день, 7 апреля, работал в отделении неотложной помощи и принимал больных и пострадавших в результате боевых действий. Он рассказал, что вечером поступили больные с удушьем из-за пыли и гари после бомбардировок. Все симптомы были средними ли слабыми. В это же время появился человек, который кричал, что применено химическое оружие. С ним в госпиталь ворвалось множество других людей и начали всех поливать холодной водой, создавая хаос.

Как рассказал Александр Шульгин, шестерых из 17 свидетелей опросили эксперты ОЗХО. Остальные также были готовы дать показания, но их об этом не попросили.

Эксперты ОЗХО уже дважды побывали в Думе. Там они расследуют информацию о применении химического оружия. Дамаск сам пригласил специалистов, опровергая обвинения. Ранее, представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

США и коалиция использовали информацию о событиях в Думе для нанесения удара по правительственным войскам. Были выпущены более 100 ракет, из которых более 70 остановила система ПВО. РФ наблюдала за пусками. В результате атаки пострадали три мирных жителя.