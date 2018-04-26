Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 апреля

10:00 — Международный круглый стол в рамках фестиваля «Формула жизни», который состоится в ГКБ №67 им. Л. Ворохобова.

10:00 — Заседание Мособлизбиркома.

10:00 — Брифинг министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова и генерального директора ООО «МВС ГРУП» Михаила Алехина на тему: «Увеличение количества комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья».

11:00 — ГБУ «Автомобильные дороги» и организация цветочного оформления столицы.

11:00 — Мероприятия, посвященные 10-летию Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

12:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению интернациональной выставки собак «Евразия-2018».

13:30 — Круглый стол на тему: «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов РФ».

16:00 — Учения под руководством председателя КЧС и ПБ Москвы Петра Бирюкова по отработке предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по тушению природного пожара на сопредельных территориях Москвы и Подмосковья.

Фотоматериалы:

11:30 — Открытие фестиваля «Московская весна a cappella».

12:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению интернациональной выставки собак «Евразия-2018».

14:00 — Пресс-показ Дома Наркомфина, где завершен первый этап реставрации.

17:00 — Торжественный концерт, посвященный 95-летию со дня создания клуба ЦСКА, вручение премии «Армеец года».

18:00 — Мюзикл «Рита или пиратский треугольник» на площадке фестиваля «Московская весна a cappella».

18:30 — Премьера фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности».

20:30 — Церемония награждения лауреатов премии «Инновация 2018».