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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Международный круглый стол в рамках фестиваля «Формула жизни», который состоится в ГКБ №67 им. Л. Ворохобова.
10:00 — Заседание Мособлизбиркома.
10:00 — Брифинг министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова и генерального директора ООО «МВС ГРУП» Михаила Алехина на тему: «Увеличение количества комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья».
11:00 — ГБУ «Автомобильные дороги» и организация цветочного оформления столицы.
11:00 — Мероприятия, посвященные 10-летию Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению интернациональной выставки собак «Евразия-2018».
13:00 — Пресс-конференция директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
13:30 — Круглый стол на тему: «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов РФ».
16:00 — Учения под руководством председателя КЧС и ПБ Москвы Петра Бирюкова по отработке предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по тушению природного пожара на сопредельных территориях Москвы и Подмосковья.
Фотоматериалы:
11:30 — Открытие фестиваля «Московская весна a cappella».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению интернациональной выставки собак «Евразия-2018».
14:00 — Пресс-показ Дома Наркомфина, где завершен первый этап реставрации.
17:00 — Торжественный концерт, посвященный 95-летию со дня создания клуба ЦСКА, вручение премии «Армеец года».
18:00 — Мюзикл «Рита или пиратский треугольник» на площадке фестиваля «Московская весна a cappella».
18:30 — Премьера фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности».
20:30 — Церемония награждения лауреатов премии «Инновация 2018».
Агентство «Москва»: последние новости
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