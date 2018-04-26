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Список солдат, повторивших подвиг Александра Панкратова, впервые опубликован в книге вологодского автора
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Список солдат, повторивших подвиг Александра Панкратова, впервые опубликован в книге вологодского автора 

Вологда.рф 25 минут назад
Фото: Вологда.рф
Колоссальная работа проведена вологодским журналистом и прозаиком Натальей Мелёхиной. Книга «Александр Панкратов» стала первым изданием, в котором подробно описана биография нашего земляка, Героя Советского Союза. 26 апреля состоялась презентация второго издания, дополненного уникальными фактами.
Книга Натальи Мелёхиной написана на стыке художественной и документальной литературы. В основе издания — коллекция документов и фотографий, связанных с жизнью и подвигом Героя. Они хранятся на Вологодском вагоноремонтном заводе, где Панкратов работал до призыва в армию. Также большое количество информации писательница почерпнула в домашних архивах у родных и друзей Героя-вологжанина. Это и Тамара Орлова — дочь Виктора Орлова, с которым дружил Александр Панкратов, и Надежда Васильева — его внучатая племянница.
«Оказалось, что подобной литературы не выпускали очень давно, и ее очень не хватает в библиотеках и школах. Предыдущего тиража не хватило всем желающим. К примеру, биографию Александра Панкратова захотели получить библиотеки Великого Новгорода и Новгородской области, где вологжанин и совершил свой подвиг. Потребовалось переиздание этой книги увеличенным тиражом в 2000 экземпляров, 1000 книг будет передана новгородцам», — рассказала автор книги, журналист Наталья Мелёхина.
Обновленное издание, как и прежнее, хорошо иллюстрировано. Здесь редкие семейные снимки, фотографии друзей, сослуживцев, наградные листы Панкратова. Впервые напечатано его заявление об увольнении с предприятия в связи с призывом в армию.
Также впервые в виде таблицы опубликован список героев, повторивших подвиг Панкратова и закрывших собой амбразуру вражеского пулемета. Составитель таблицы — исследователь темы самопожертвования на войне Сергей Звягин. В его списке 456 имен воинов-панкратовцев.
На презентации один из рецензентов книги писатель Роберт Балашкин предложил автору подать заявку в издательство «Молодая гвардия» на внесение издания в серию «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Посодействовать этому также вызвался Сергей Звягин.
Напомним, что вологжанин Александр Панкратов, политрук роты 125 танкового полка 28-й танковой дивизии, погиб в августе 41-го под Новгородом, закрыв собой амбразуру пулемета и дав бойцам возможность выполнить задачу и уничтожить наблюдательный пункт противника. Он стал первым, кто в ходе Великой Отечественной войны совершил акт самопожертвования.
Книга о нем была издана в рамках проекта «Бессмертный герой». Впервые издание презентовали в марте 2017 года к 100-летнему юбилею Панкратова.
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