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Суд закрыл волгоградский Дворец спорта из-за пожарной небезопасности
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Суд закрыл волгоградский Дворец спорта из-за пожарной небезопасности 

Интересант 1 час назад
Требование прокуратуры запретить эксплуатацию Дворца спорта профсоюзов из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности удовлетворил Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Проверка показала, что в зрительном зале нет автоматической системы пожаротушения, двери запираются на ключ, эвакуационные выходы заблокированы строительными материалами и при этом открываются только внутрь, неисправны системы спринклерного пожаротушения и противодымной защиты.
Документов, которые подтверждали бы техобслуживание и плановый ремонт, у администрации Дворца спорта нет.
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