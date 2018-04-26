Суд закрыл волгоградский Дворец спорта из-за пожарной небезопасности

Требование прокуратуры запретить эксплуатацию Дворца спорта профсоюзов из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности удовлетворил Краснооктябрьский районный суд Волгограда

Проверка показала, что в зрительном зале нет автоматической системы пожаротушения, двери запираются на ключ, эвакуационные выходы заблокированы строительными материалами и при этом открываются только внутрь, неисправны системы спринклерного пожаротушения и противодымной защиты.

Документов, которые подтверждали бы техобслуживание и плановый ремонт, у администрации Дворца спорта нет.