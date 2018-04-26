Джекпот Абрамова: миллиардер продает лодку 777

Информация размещена на сайте брокера Burgess, лодка была выставлены в марте 2018 за €44,9 млн ($55 млн), в 2013 году миллиардер купил ее там же за €39,75 млн В Evraz не ответили на запрос Forbes

Абрамов использовал лодку в своем поместье в Новой Зеландии . Местные СМИ сообщали, что так как пляж в местечке Нортленд, где обитал Абрамов, не было достаточно глубоководным, бизнесмен решил построить 233-метровую дорогу и дополнительный 13-метровый понтон, которые позволили бы ему пешком добираться до лодки не намочив ног. Строительство такой дороги на скалистом побережье потребовало $1 млн и разрешения Департамента сохранения природы Новой Зеландии. Несмотря на все трудности, Абрамов сумел добиться разрешения с небольшими допущениями — форма дороги должна была максимально соответствовать естественной. Абрамову нанял рабочих, которые вместе с водолазами выполняли эти работы вручную.

Triple Seven была спущена на воду в 2006 году и изготовлена на немецкой верфи Nobiskrug. Яхта Абрамова может принять на борт 12 гостей и 18 членов экипажа. Ее водоизмещение — 1393 т. Дизайн экстерьера и интерьеров разработала компания Newcruise yacht projects & design. В главной каюте располагаются отдельные кабинет и библиотека. На яхте есть бар, кинотеатр, джакузи и спортзал. В 2008 году «777» была модернизирована.

По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, цена для лодки определена достаточно разумно: «Вероятно, продавец торопится и хочет найти покупателя по такой цене достаточно быстро. Яхта очень открытая, имеет много места на внешних палубах, большие пространства, многих людей притягивают такие параметры. Это одно из лучших предложений в этом размере».

Абрамову придется конкурировать за покупателей с другими членами списка Forbes. Лодку Saint Nicolas близкого размера (70 метров) продает владелец компании Coalco Василий Анисимов . Запрашиваемая цена за St Nicolas первоначально была €65 млн, но затем была снижена до €55 млн В Coalco подтверждали, что Василий Анисимов продает лодку и планирует купить новую. До него на продажу свою яхту выставил владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев . Он намерен продать 67-метровую яхту Anna за €65 млн Роман Абрамович Рейтинг Forbes: №11 Состояние: $10800млн

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Дмитрий Рыболовлев Рейтинг Forbes: №18 Состояние: $6800млн

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Александр Абрамов Рейтинг Forbes: №21 Состояние: $5200млн

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