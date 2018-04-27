Израильские спасатели нашли тело десятой жертвы паводка у Мертвого моря

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр — РИА Новости . Число жертв паводка у Мертвого моря достигло десяти человек после того, как спасатели нашли тело девушки, считавшейся пропавшей без вести, сообщил РИА Новости официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман

Группа из 25 израильских юношей и девушек была накануне застигнута стихийным бедствием во время экскурсии в прибрежном ущелье Нахаль Цафит.

"Сегодня ночью спасатели нашли тело девушки", — сказал собеседник агентства. Накануне были обнаружены девять погибших, еще 15 участников группы удалось спасти.

Паводок спровоцировали дожди, которые два дня шли по всему Израилю . В районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, быстро переполняли многочисленные «вади» — русла ручьев, сухих на протяжении большей части года.

Молодые люди в возрасте около 18 лет были учащимися школы допризывной подготовки в Тель-Авиве.