Ещё
Израильские спасатели нашли тело десятой жертвы паводка у Мертвого моря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израильские спасатели нашли тело десятой жертвы паводка у Мертвого моря 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Главный региональный
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр — РИА Новости. Число жертв паводка у Мертвого моря достигло десяти человек после того, как спасатели нашли тело девушки, считавшейся пропавшей без вести, сообщил РИА Новости официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.
Группа из 25 израильских юношей и девушек была накануне застигнута стихийным бедствием во время экскурсии в прибрежном ущелье Нахаль Цафит.
"Сегодня ночью спасатели нашли тело девушки", — сказал собеседник агентства. Накануне были обнаружены девять погибших, еще 15 участников группы удалось спасти.
Паводок спровоцировали дожди, которые два дня шли по всему Израилю. В районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, быстро переполняли многочисленные «вади» — русла ручьев, сухих на протяжении большей части года.
Молодые люди в возрасте около 18 лет были учащимися школы допризывной подготовки в Тель-Авиве.
Правоохранительные органы сейчас проверяют, кто и почему санкционировал экскурсию в потенциально опасный район, несмотря на предупреждения синоптиков. Первые допросы полиция провела минувшей ночью, задержав по итогам трех организаторов выезда.
РИА Новости: последние новости
Мордовия лидирует в России по созданию высокопроизводительных рабочих мест "Русал" назвал сомнительной данные источников Рейтер и Блумберг о компании В Госдуму направили законопроект о смене времени в Волгоградской области
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ168
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»61
Поставим Макаревича на место593
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна84
Что Меркель отдаст за российский газ108
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение