«Изуродовали лес». Воронежцев возмутила стройка в лесопарке «Оптимистов» 

Рабочие уже вырыли котлован и огородили территорию. Обеспокоенные воронежцы сообщили в редакцию «Вести-Воронеж» о строительства в лесопарке «Оптимистов» на проспекте Патриотов в Советском районе. Рабочие уже вырыли котлован и огородили территорию в самом центре зелёной зоны за кафе «Лесная сказка», рассказала руководитель инициативной группы Диана Сахарова в четверг, 26 апреля. По словам активистки, местные жители давно добиваются благоустройства лесопарка. Наконец, в 2013 году прошло заседание, посвященное судьбе зелёной зоны. Но сейчас все планы могут в один миг разрушиться, воронежцы возмущены.
По словам руководителя инициативной группы, проектом 2013 года пункт проката спортинвентаря планировалось разместить на краю лесопарка, чтобы его основная часть была отдана под рекреацию. В планах активистов были лыжные, лыжероллерные и велосипедные трассы, баскетбольная площадка, зона с тренажёрами, площадка для выгула и тренировки собак. Две детских площадки, которые были заложены проектов 2013 года, недавно реализовала управа Советского района. Новый проект предусматривает строительство лыжной спортивной базы, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-центре облправительства со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов и экологии. Разрешение на строительство выдали ещё в декабре 2016 года компании «Транзит-Ойл Черноземья». Объект начнут строить уже во втором квартале 2018 года, работы займут не больше года. Попадут ли деревья под спил, в пресс-центре не уточнили. Пока котлован вырыт на месте детского футбольного поля.
Сейчас активисты намерены остановить строительство — за два дня удалось собрать около 500 подписей противников нового объекта. Их прикрепят к письму, адресованному врио губернатора Александру Гусеву. Если глава региона не услышит их просьбу, воронежцы планируют обратиться к полпреду президента в ЦФО Алексею Гордееву. «Вести-Воронеж» следят за развитием событий. Справка Парк «Оптимистов» пользуется популярностью у горожан в любое время года. Зимой воронежцы там катаются на лыжах, а также на тюбингах и ледянках — с горок, весной, летом и осенью — на велосипедах. Кроме того, это излюбленное место для спокойных прогулок или пикников. Лесопарк был высажен в конце 40-х годов XX века студентами нескольких вузов — с той поры маленькие саженцы превратились в могучие деревья. Сейчас площадь лесопарка составляет 63 га, это вторая по размерам зелёная зона в Воронеже — после Воронежского центрального парка. Судьба парка не раз находилась под вопросом. Так, в 2007 году воронежские чиновники и депутаты изменили территориальный индекс нескольких участков лесопарка «Оптимистов» с рекреационной зоны на зону нового жилищного строительства. Землю выделили без конкурса ДСК, чтобы компания в обмен на них предоставила квартиры почти тремстам обманутым вкладчикам коммандитного товарищества «Социальная инициатива». В ответ жители Советского района создали инициативную группу, которая собрала более 4 тыс. подписей против вырубки и застройки лесопарка. Депутаты Воронежской гордумы, вняв гласу общественности, вернули участку статус рекреационной зоны. Эта земля находится в самом сердце лесопарка. И если бы здесь начали ставить многоквартирный дом, стройка просто-напросто «разорвала» бы массив. Екатерина Трещикова Эскиз проекта предоставлен Дианой Сахаровой