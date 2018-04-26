«Изуродовали лес». Воронежцев возмутила стройка в лесопарке «Оптимистов»

Рабочие уже вырыли котлован и огородили территорию. Обеспокоенные воронежцы сообщили в редакцию «Вести-Воронеж» о строительства в лесопарке «Оптимистов» на проспекте Патриотов в Советском районе. Рабочие уже вырыли котлован и огородили территорию в самом центре зелёной зоны за кафе «Лесная сказка», рассказала руководитель инициативной группы Диана Сахарова в четверг, 26 апреля. По словам активистки, местные жители давно добиваются благоустройства лесопарка. Наконец, в 2013 году прошло заседание, посвященное судьбе зелёной зоны. Но сейчас все планы могут в один миг разрушиться, воронежцы возмущены.

По словам руководителя инициативной группы, проектом 2013 года пункт проката спортинвентаря планировалось разместить на краю лесопарка, чтобы его основная часть была отдана под рекреацию. В планах активистов были лыжные, лыжероллерные и велосипедные трассы, баскетбольная площадка, зона с тренажёрами, площадка для выгула и тренировки собак. Две детских площадки, которые были заложены проектов 2013 года, недавно реализовала управа Советского района. Новый проект предусматривает строительство лыжной спортивной базы, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-центре облправительства со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов и экологии. Разрешение на строительство выдали ещё в декабре 2016 года компании «Транзит-Ойл Черноземья». Объект начнут строить уже во втором квартале 2018 года, работы займут не больше года. Попадут ли деревья под спил, в пресс-центре не уточнили. Пока котлован вырыт на месте детского футбольного поля.