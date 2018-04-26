Ещё
«Изуродовали лес». Воронежцев возмутила стройка в лесопарке «Оптимистов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Изуродовали лес». Воронежцев возмутила стройка в лесопарке «Оптимистов» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Рабочие уже вырыли котлован и огородили территорию. Обеспокоенные воронежцы сообщили в редакцию «Вести-Воронеж» о строительства в лесопарке «Оптимистов» на проспекте Патриотов в Советском районе. Рабочие уже вырыли котлован и огородили территорию в самом центре зелёной зоны за кафе «Лесная сказка», рассказала руководитель инициативной группы Диана Сахарова в четверг, 26 апреля. По словам активистки, местные жители давно добиваются благоустройства лесопарка. Наконец, в 2013 году прошло заседание, посвященное судьбе зелёной зоны. Но сейчас все планы могут в один миг разрушиться, воронежцы возмущены.
По словам руководителя инициативной группы, проектом 2013 года пункт проката спортинвентаря планировалось разместить на краю лесопарка, чтобы его основная часть была отдана под рекреацию. В планах активистов были лыжные, лыжероллерные и велосипедные трассы, баскетбольная площадка, зона с тренажёрами, площадка для выгула и тренировки собак. Две детских площадки, которые были заложены проектов 2013 года, недавно реализовала управа Советского района. Новый проект предусматривает строительство лыжной спортивной базы, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-центре облправительства со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов и экологии. Разрешение на строительство выдали ещё в декабре 2016 года компании «Транзит-Ойл Черноземья». Объект начнут строить уже во втором квартале 2018 года, работы займут не больше года. Попадут ли деревья под спил, в пресс-центре не уточнили. Пока котлован вырыт на месте детского футбольного поля.
Сейчас активисты намерены остановить строительство — за два дня удалось собрать около 500 подписей противников нового объекта. Их прикрепят к письму, адресованному врио губернатора Александру Гусеву. Если глава региона не услышит их просьбу, воронежцы планируют обратиться к полпреду президента в ЦФО Алексею Гордееву. «Вести-Воронеж» следят за развитием событий. Справка Парк «Оптимистов» пользуется популярностью у горожан в любое время года. Зимой воронежцы там катаются на лыжах, а также на тюбингах и ледянках — с горок, весной, летом и осенью — на велосипедах. Кроме того, это излюбленное место для спокойных прогулок или пикников. Лесопарк был высажен в конце 40-х годов XX века студентами нескольких вузов — с той поры маленькие саженцы превратились в могучие деревья. Сейчас площадь лесопарка составляет 63 га, это вторая по размерам зелёная зона в Воронеже — после Воронежского центрального парка. Судьба парка не раз находилась под вопросом. Так, в 2007 году воронежские чиновники и депутаты изменили территориальный индекс нескольких участков лесопарка «Оптимистов» с рекреационной зоны на зону нового жилищного строительства. Землю выделили без конкурса ДСК, чтобы компания в обмен на них предоставила квартиры почти тремстам обманутым вкладчикам коммандитного товарищества «Социальная инициатива». В ответ жители Советского района создали инициативную группу, которая собрала более 4 тыс. подписей против вырубки и застройки лесопарка. Депутаты Воронежской гордумы, вняв гласу общественности, вернули участку статус рекреационной зоны. Эта земля находится в самом сердце лесопарка. И если бы здесь начали ставить многоквартирный дом, стройка просто-напросто «разорвала» бы массив. Екатерина Трещикова Эскиз проекта предоставлен Дианой Сахаровой
Вести Воронеж: последние новости
Неработающие «умные светофоры» спровоцировал 5-километровую пробку в Воронеже Экологи окончательно запретили строительство мусорного полигона под Воронежем Из Воронежского водохранилища достали ещё две части расчленённого тела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол192
Собчак смогла договориться с Киевом263
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…464
Макаревич снова оскорбил россиян1076
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение