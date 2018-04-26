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На радость автолюбителям: к сезону парковки Алушты станут бесплатными
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На радость автолюбителям: к сезону парковки Алушты станут бесплатными 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Парковки в Алуште станут бесплатными, а схема движения транспорта по городу будет изменена. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила глава администрации курорта Галина Огнева.
"В центре города установили довольно много дорожных знаков об одностороннем движении. Если в прошлом году все парковки в городе были платными, то в этом году мы увидели, что это неверный ход, и приняли решение сделать стоянки на всех улицах города бесплатными. Планируем ввести плату за парковку только на западной набережной, где особенно в выходные дни проехать и пройти затруднительно", — сообщила руководитель муниципалитета.
Она также добавила, что количество стоянок возрастет. Так, готовы к открытию парковки возле гостиницы «Алушта» в районе кольца, ведущего на улицу Горького и в Профессорский уголок. Там установят двухуровневую стоянку.
В Профессорском уголке будет введено одностороннее движение. «Заехав в профессорский уголок со стороны ресторана „Морской“, вы сможете выехать только со стороны отеля „Крымские зори“, — предупредила Огнева.
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