Пятое Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым масштабным

С 9 по 12 июля в уральской столице пройдет пятое Российско-Китайское ЭКСПО. В его работе примут участие официальные и деловые представители девяти регионов КНР . Среди них — Гуандун, Внутренняя Монголия , Ляонин, Хейлунцзян, Шаньси, а также другие территории. Региональным партнером выставки выступит город Чунцин

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, центральным мероприятием ЭКСПО станет Российско-Китайский межрегиональный форум, в программе которого запланирована пленарная часть и 13 тематических секций: по цифровой экономике, логистике, таможенному регулированию, лесопереработке и другим направлениям.

Во время Российско-Китайского ЭКСПО Свердловская область проведет масштабную деловую биржу контактов, участниками которой станут порядка 700 предприятий РФ и Поднебесной.

"Самое главное для нас — организовать совместную работу предприятий, создать условия для их технологического и инвестиционного партнерства. Мы даже предлагаем часть программы вынести за рамки площадки «Екатеринбург-ЭКСПО». Судя по всему, Российско-Китайский форум будет очень масштабным и многоплановым событием", — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов

Стоит отметить, что по информации КНР, все площади, предназначенные для размещения экспозиции Поднебесной, которая будет состоять из двух блоков, уже полностью заняты. Однако запросы от предпринимателей на участие в ней все еще продолжают поступать. «Начиная с 2014 года, ЭКСПО становится визитной карточкой Российско-Китайского сотрудничества. В этом году ЭКСПО заточено под партнерство регионов, и мы связываем с этим большие надежды, поскольку выставка проходит под лозунгом „Новый старт, новые возможности, новое будущее“. Судя по регистрации, предприятия Китая будут представлены на очень высоком уровне и отразят самые актуальные точки сотрудничества»", — подчеркнул замглавы министерства коммерции КНР Фу Цзын.