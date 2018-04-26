Ещё
Перешивку ж/д колеи Сахалина на российский стандарт завершат к сентябрю 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перешивку ж/д колеи Сахалина на российский стандарт завершат к сентябрю 2019 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывают завершить перешивку старой японской узкой железнодорожной колеи на Сахалине на общероссийский стандарт к сентябрю 2019 года, заявил на брифинге заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Геннадий Верховых.
"В сентябре следующего года Сахалин по нашим планам должен поехать по колее 1520", — сказал он. «Для этого надо сделать задел уже в этом году, завезти порядка 120 км решетки, путевого щебня, машин тяжелого типа для производства этих работ. Строительный комплекс тоже имеет определенные обязательства: необходимо за этот короткий период, за год практически, построить 74 новых искусственных сооружения на колею 1520», — пояснил Верховых.
На Сахалине ведется масштабная перешивка старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Островная магистраль существенно отличается от других дорог. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходится менять тележки на вагонах, кроме того, на российских предприятиях уже не выпускают узкоколейные локомотивы.
Переустройство стальной магистрали входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. Его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». В 2018 году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование строительства перехода, а впоследствии приступить и к проектированию.
Работы по переустройству островной магистрали начались в 2003 году — строились новые мосты, водопропускные трубы, укреплялись подпорные стены, ликвидировались другие узкие места. А с 2005 года началась так называемая перешивка. Укладывалась новая рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах под габарит 1520 мм, но с сохранением движения по колее прежней ширины — 1067 мм.
ТАСС: последние новости
Защита напавшего на учеников в школе в Башкирии подростка просит изменить меру пресечения Захарова: разрушение сделки по атомной программе Ирана нарушит международную безопасность Подведены итоги Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост России"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол192
Собчак смогла договориться с Киевом263
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…464
Макаревич снова оскорбил россиян1076
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение