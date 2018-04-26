Перешивку ж/д колеи Сахалина на российский стандарт завершат к сентябрю 2019 года

"В сентябре следующего года Сахалин по нашим планам должен поехать по колее 1520", — сказал он. «Для этого надо сделать задел уже в этом году, завезти порядка 120 км решетки, путевого щебня, машин тяжелого типа для производства этих работ. Строительный комплекс тоже имеет определенные обязательства: необходимо за этот короткий период, за год практически, построить 74 новых искусственных сооружения на колею 1520», — пояснил Верховых.

На Сахалине ведется масштабная перешивка старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Островная магистраль существенно отличается от других дорог. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходится менять тележки на вагонах, кроме того, на российских предприятиях уже не выпускают узкоколейные локомотивы.

Переустройство стальной магистрали входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. Его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». В 2018 году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование строительства перехода, а впоследствии приступить и к проектированию.

Работы по переустройству островной магистрали начались в 2003 году — строились новые мосты, водопропускные трубы, укреплялись подпорные стены, ликвидировались другие узкие места. А с 2005 года началась так называемая перешивка. Укладывалась новая рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах под габарит 1520 мм, но с сохранением движения по колее прежней ширины — 1067 мм.