Дорожный Ревизорро: что скрывает многострадальная улица Луначарского?

Почему на недавно отремонтированной улице Луначарского просел асфальт? Как так вышло, что путь пешеходам преграждает огромная гора земли? И кто ответит за недоделанные бордюры возле кольца на Московском шоссе? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале 63.ru.

Строительство улицы Луначарского начали еще в далеком 2014 году. Меньше чем за год здесь обустроили четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, современное уличное освещение и газоны.

Открытие дороги перенесли из-за строительства кольца

Объект планировали сдать в пользование автомобилистам в июне 2015 года. Но в скором времени Минтранс заявил о строительстве круговой развязки на пересечении с Московским шоссе.

На дороге валяются бетонные блоки

Из-за этого дорогу, которая еще хранила запах горячего асфальта, не могли открыть в течение трех лет. За всё то время, что автомагистраль ждала своего «звездного часа», тротуары и газоны пришли в упадок.

Бордюры завалены песком

Жители Самары даже несколько раз жаловались власти на удручающее состояние территории вокруг дороги, именуя улицу Луначарского в своих высказываниях «брошенкой». Но в департаменте градостроительства жителей заверили: про объект помнят.

— Улицу Луначарского в эксплуатацию еще не ввели. Официально ее откроют только в мае. Следовательно, нарушения на этом участке устранят до 27 апреля, — рассказала глава департамента строительства Самары Елена Бондаренко

В скором времени здесь должны появиться газоны

А это значит, что у подрядчиков — а их здесь целых два (Минтранса и департамента градостроительства) — есть время для того, чтобы привести улицу и съезд с Московского шоссе в должный вид.

Предвкушая скорое открытие, мы прогулялись по магистрали и составил хит-парад «недоделок» после ремонта, которые заметны невооруженным взглядом.

Кто доделает бордюр?

Сразу за остановкой около ресторана «Фигаро» жителей поджидает неприятный сюрприз. Не нужно быть специалистом, чтобы понять — здесь явно не доделали бордюр. Брошенные камни лежат с краю пешеходной дорожки.

Бордюры обещают доделать в мае — Изначально тут планировали постелить газон. Но потом владельцы продуктового магазина, который расположен на Луначарского, 60, попросили разрешение на обустройство съезда. Именно они и должны доделать бордюр, — пояснил подрядчик Минтранса.

Съезд сделали для фур с продуктами

В департаменте градостроительства попросили ускорить сроки работ.

— В мае этого быть уже не должно, — заявила Елена Бондаренко.

«Людям приходится бросаться под колеса»

Несмотря на то, что дорогу на Луначарского открыли для движения еще в конце марта, светофоры здесь до сих пор не работают.

Светофоры на участке постоянно горят желтым

— Это настоящий ад, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится бросаться под колеса, чтобы пройти, — пожаловался житель Самары.

Но подрядчик Минтранса успокоил, что недостаток исправят в мае. Именно тогда светофоры заработают как положено.

А это что за дизайнерское решение?

Во время ремонта подрядчики Минтранса и департамента градостроительства так и не смогли прийти к единому видению изгороди вдоль улицы Луначарского. Из-за этого жители теперь ежедневно наблюдают ограждение, собранное из разрозненных кусков.

Подрядчики не смогли прийти к единому дизайну

— Когда подрядчики Минтранса строили развязку, они разобрали наши ограждения — вплоть до участка возле Водоканала, — рассказал подрядчик департамента градостроительства. — А после того, как сделали кольцо на Московском шоссе, поставили уже свою изгородь в рамках проекта. Дизайн ограждения они ни с кем не согласовали.

«У нас одно замечание — грязь»

В самое сердце местных жителей ранил неприглядный вид улицы Луначарского.

Жители недовольны грязью на тротуарах и обочинах

— У нас одно замечание — грязь. Она везде — и на обочине, и на тротуарах, — пожаловались жители Самары.

В департаменте градостроительства ответили, что строительные работы на объекте еще не завершились. Отсюда, мол, и весь беспорядок.

— Мы выйдем на уборку улицы в пятницу, 27 апреля. Просим и жителей присоединиться — инвентарь всем желающим выдадим. Вот эти обертки и бутылки — явно не строительный мусор, — отметила Елена Бондаренко.

«Жители крадут все, что не приколочено»

На протяжении всего спуска от Московского шоссе до улицы Мичурина практически невозможно найти ни одной урны. Над землей, где в скором времени расстелют газон, одиноко возвышаются лишь их опоры.

Урна куда-то подевалась

— Мы замучились менять урны. Только установим, сутки проходят — и их уже нет. Жители крадут, — рассказала Елена Бондаренко. — Мы направили несколько заявлений в полицию.

Воришек, видимо, спугнули

И действительно, буквально через десять метров от опоры красуется одна из снятых урн.

— Видимо, не донесли, — смеется подрядчик департамента градостроительства.

Решетку тоже унесли

Также, по его словам, жители здесь крадут всё, что не приколочено — крышки люков, решетки ливневок и даже детали опор освещения.

— Последнее — самое обидное. Эти детали отдельно от опор не продают, — рассказал подрядчик департамента градостроительства.

Во всём виноват ветер

Возникли проблемы на улице Луначарского и с дорожными знаками.

Знак свободно разворачивается — ветром и вручную

— Их разворачивает сильным ветром, — объяснили представители департамента градостроительства.

Но как оказалось, развернуть знаки может не только ветер. С этим легко справится даже ребенок. Опоры знаков дорожного движения не закреплены и свободно вращаются вокруг своей оси.

Кто ответит за колею на дороге?

Транспорт по улице Луначарского ходит меньше месяца, а дорожное полотно уже успело просесть. Автомобилисты жалуются, что на новой дороге уже образовалась колейность.

Неприятный сюрприз поджидает автомобилистов на пересечении улиц Луначарского и Гая

— На этом участке произошла авария на водопроводе. Коммунальные службы проводили вскрытие. Затем подрядчик «СКС» по контракту самостоятельно заменил асфальт — видите, покрытия отличаются, — рассказали в департаменте градостроительства.

Теперь подрядной организации «СКС» предстоит вновь заменить асфальтное покрытие. Крайний срок — 27 апреля.

Были ржавыми, станут серыми

Пока вентиляционные киоски выглядят так Жителей Самары также смутили заржавевшие от времени вентиляционные киоски Самарского метрополитена. По их словам, уж больно нелепо смотрятся потрепанные сооружения на новой улице.

Для них нашли новое дизайнерское решение

— Их сейчас красят. В мае они все станут серыми, — рассказал представитель Самарского метрополитена.

Дорога в никуда

Тротуар перед станцией метро Алабинская и вовсе упирается в огромную гору земли. Обойти ее можно только по газону. При этом жителям необходимо балансировать, чтобы не сорваться в открытый колодец.

Тротуар буквально обрывается

— Землю разгребут в ближайшее время. Люк закроют плитой, — заверила Елена Бондаренко.

Люк «спрятали» под деревянными балками

После департамент градостроительства выдаст подрядчику крошку для тротуара.

— Надо сделать так, чтобы он не обрывался на половине, а доходил прямо до конечной точки Луначарского — станции метро Алабинской, — уточнили в департаменте градостроительства.