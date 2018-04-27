МинЖКХ Подмосковья вошло в топ рейтинга по работе в соцсетях среди организаций ТЭК

Министерство ЖКХ Московской области вошло в топ общероссийского рейтинга лидеров по работе в социальных сетях среди организаций топливо-энергетического комплекса (ТЭК), говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Подготовка рейтинга по итогам исследования проводилась при содействии Российской ассоциации по связям с общественностью и Центра развития коммуникаций ТЭК. Рейтинг направлен на выявление лучших организаций, работающих в сфере ТЭК и наиболее эффективно взаимодействующих со своей целевой аудиторией в социальных сетях.

«В общем зачете, представленном в рейтинге, министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области за 2017 год заняло 12-е место, поднявшись на четыре пункта по сравнению с 2016 годом. Первое место в рейтинге заняло ПАО «РусГидро» , — говорится в сообщении.

В группе «Лидеры рейтинга эффективности работы организаций ТЭК в социальных сетях в 2017 году в категории „Регулирование и отраслевые объединения“ подмосковное министерство ЖКХ заняло второе место (рейтинг эффективности составил 5,51 пункта), а в группе „Лидеры рейтинга эффективности работы организаций ТЭК в социальных сетях в 2017 году по показателю активности“ — третье место с активностью в 1,95 пункта.

»Наше министерство действительно уделяет большое значение общению с жителями в социальных сетях, так как мы считаем, что сети помогают нам составить более объективную картину о событиях в сфере ЖКХ. Я уверен, что это кратчайший путь налаживания обратной связи с жителями, а также возможность оперативно влиять на качество предоставления коммунальных услуг», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин

По его словам, в среднем в социальные сети МинЖКХ ежемесячно обращается около тысячи жителей с теми или иными жалобами, предложениями и вопросами.

«Для нас социальные медиа — важный канал коммуникации с жителями, которым мы оперативно можем довести ту или иную информацию, особенно в части их прав и обязанностей в сфере ЖКХ», — заключил министр.