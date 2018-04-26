Маленькая модница: Топурия поделилась трогательным видео с подросшей дочерью

31-летняя Кэти Топирия в прошлом году призналась, что уже давно рассталась со своим мужем Львом Гейхманом . Слухи об их разводе ходили еще за несколько месяцев до этого, но певица решила подтвердить эту информацию, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Она дала понять, что в скором времени ее могут увидеть с новым мужчиной. Сейчас солистка группы «А-Студио» воспитывает двухлетнюю дочь Оливию, с которой не расстается даже во время гастролей.

На днях Кети поделилась новым фото с наследницей, а также опубликовала трогательное видео на странице девочки, которую ведет сама. На снимке певица в розовом наряде обнимает малышку, которую держит на руках. А на видео звездная мама запечатлела Оливию, которая примерила ее туфли и пытается в них дефилировать по комнате. Дочь Топурии даже спела песенку, по просьбе мамы. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1765230822682339518_5312861209"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);