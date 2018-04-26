Ещё
Маленькая модница: Топурия поделилась трогательным видео с подросшей дочерью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маленькая модница: Топурия поделилась трогательным видео с подросшей дочерью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
31-летняя Кэти Топирия в прошлом году призналась, что уже давно рассталась со своим мужем Львом Гейхманом. Слухи об их разводе ходили еще за несколько месяцев до этого, но певица решила подтвердить эту информацию, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Она дала понять, что в скором времени ее могут увидеть с новым мужчиной. Сейчас солистка группы «А-Студио» воспитывает двухлетнюю дочь Оливию, с которой не расстается даже во время гастролей.
На днях Кети поделилась новым фото с наследницей, а также опубликовала трогательное видео на странице девочки, которую ведет сама. На снимке певица в розовом наряде обнимает малышку, которую держит на руках. А на видео звездная мама запечатлела Оливию, которая примерила ее туфли и пытается в них дефилировать по комнате. Дочь Топурии даже спела песенку, по просьбе мамы. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1765230822682339518_5312861209"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники были очарованы малышкой. Многие считают, что она растет копией знаменитой мамы. Теперь можно не сомневаться, что Оливия вырастет модницей. «Настоящая модель», «Куколка», «Ловко на кэблах!», «Мамина копия», «Оливия подросла!», — прокомментировали видео подписчики. Напомним, что в последнее время Топурия подогревает слухи о своем романе с рэпером Гуфом. Недавно они показали пикантное совместное фото. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1765226627187814259_209042133"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Макаревич вновь «прошелся» по россиянам Гоген Солнцев демонстрирует идиллию с пожилой супругой Волочкова продолжает эпатировать пользователей Сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол192
Собчак смогла договориться с Киевом263
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…464
Макаревич снова оскорбил россиян1076
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение