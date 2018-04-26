Маленькая модница: Топурия поделилась трогательным видео с подросшей дочерью 

31-летняя Кэти Топирия в прошлом году призналась, что уже давно рассталась со своим мужем Львом Гейхманом. Слухи об их разводе ходили еще за несколько месяцев до этого, но певица решила подтвердить эту информацию, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Она дала понять, что в скором времени ее могут увидеть с новым мужчиной. Сейчас солистка группы «А-Студио» воспитывает двухлетнюю дочь Оливию, с которой не расстается даже во время гастролей.
На днях Кети поделилась новым фото с наследницей, а также опубликовала трогательное видео на странице девочки, которую ведет сама. На снимке певица в розовом наряде обнимает малышку, которую держит на руках. А на видео звездная мама запечатлела Оливию, которая примерила ее туфли и пытается в них дефилировать по комнате. Дочь Топурии даже спела песенку, по просьбе мамы. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1765230822682339518_5312861209"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники были очарованы малышкой. Многие считают, что она растет копией знаменитой мамы. Теперь можно не сомневаться, что Оливия вырастет модницей. «Настоящая модель», «Куколка», «Ловко на кэблах!», «Мамина копия», «Оливия подросла!», — прокомментировали видео подписчики. Напомним, что в последнее время Топурия подогревает слухи о своем романе с рэпером Гуфом. Недавно они показали пикантное совместное фото. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1765226627187814259_209042133"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);