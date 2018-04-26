Модернизация энергосистемы Мурманской области позволит экономить бюджету по 1 млрд в год 

МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Модернизация энергосистемы Мурманской области позволит к 2027 сократить расходы регионального бюджета, выделяемые на субсидии, на 1 млрд рублей в год. Об этом сообщила в четверг губернатор Марина Ковтун, выступая в областной думе.
"Реализуемые в настоящее время инвестпроекты с участием частных партнеров позволят нам сократить ежегодные субсидии теплоснабжающим организациям в объеме около 1 млрд рублей к 2027 году, после возврата инвестиций", — сказала глава региона
Для решения проблем надежности и оптимизации работы энергопредприятий региона властями был разработан Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения региона. Он призван в первую очередь диверсифицировать топливный баланс в регионе, основу которого сегодня составляет дорогой мазут. Для этого строится две угольные котельные в поселках Лейпи и Белое море. Ввод котельных в эксплуатацию ожидается в третьем квартале этого года.
Также ведется подготовка к строительству котельных в городе Заозерске и поселках Ёна и Ёнский. В Терском районе взамен старых и морально устаревших котельных начато строительство новых котельных на местном виде топлива — фрезерном торфе. Ввод котельных в эксплуатацию ожидается в начале 2019 года.