Модернизация энергосистемы Мурманской области позволит экономить бюджету по 1 млрд в год

МУРМАНСК , 26 апреля. / ТАСС /. Модернизация энергосистемы Мурманской области позволит к 2027 сократить расходы регионального бюджета, выделяемые на субсидии, на 1 млрд рублей в год. Об этом сообщила в четверг губернатор Марина Ковтун, выступая в областной думе.

"Реализуемые в настоящее время инвестпроекты с участием частных партнеров позволят нам сократить ежегодные субсидии теплоснабжающим организациям в объеме около 1 млрд рублей к 2027 году, после возврата инвестиций", — сказала глава региона

Для решения проблем надежности и оптимизации работы энергопредприятий региона властями был разработан Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения региона. Он призван в первую очередь диверсифицировать топливный баланс в регионе, основу которого сегодня составляет дорогой мазут. Для этого строится две угольные котельные в поселках Лейпи и Белое море. Ввод котельных в эксплуатацию ожидается в третьем квартале этого года.