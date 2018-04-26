Зюзинцы высадили деревья на Балаклавском проспекте

25 апреля в районе Зюзино в рамках проекта «Миллион деревьев» были посажены деревья.

Вчера, 25 апреля, жители района Зюзино присоединились в городской акции «Миллион деревьев». В мероприятии участвовали даже маленькие дети. Во дворе дома 18 корпус 1 по Балаклавскому проспекту высадили кусты кизильника блестящего, а на Балаклавском проспекте, дом 24, корпус 1 — розу морщинистую и снежноягодник белый.

Дворы для озеленения выбрали горожане на голосовании, которое проходило на портале «Активный гражданин».