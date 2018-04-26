Слуцкий сообщил об участии России в заседании подкомиссии бюро ПАСЕ

В четверг в ПАСЕ прошло третье заседание подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и ПАСЕ.

Комментируя его итоги, депутат указал, что «мы будем участвовать в заседании 1 июня в Загребе».

"Мы не сворачиваем сотрудничество с политическими группами и рядом национальных делегаций в Ассамблее, но говорить о том, что спецкомиссия близка к тому, чтобы рекомендовать Ассамблее принять регламентные поправки, на сегодня ещё пока было бы утопией, продолжаем работать", — сказал Слуцкий.