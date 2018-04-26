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Слуцкий сообщил об участии России в заседании подкомиссии бюро ПАСЕ
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Слуцкий сообщил об участии России в заседании подкомиссии бюро ПАСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. РФ примет участие в следующем заседании подкомиссии бюро ПАСЕ 1 июня в Загребе, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
В четверг в ПАСЕ прошло третье заседание подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и ПАСЕ.
Комментируя его итоги, депутат указал, что «мы будем участвовать в заседании 1 июня в Загребе».
"Мы не сворачиваем сотрудничество с политическими группами и рядом национальных делегаций в Ассамблее, но говорить о том, что спецкомиссия близка к тому, чтобы рекомендовать Ассамблее принять регламентные поправки, на сегодня ещё пока было бы утопией, продолжаем работать", — сказал Слуцкий.
Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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