Губернатор сможет отстранять от работы депутатов горсовета

Губернатор Калининградской области сможет отправлять отставку местных депутатов, которые имеют двойное гражданство, представят недостоверные сведения о доходах, а также если вскроются факты коррупции. Соответствующее решение депутаты горсовета Калининграда одобрили на публичных слушаниях о внесении изменений и дополнений в устав города сегодня, 26 апреля.

«По федеральному законодательству губернатор имеет право отстранять депутатов любого муниципалитета. При обнаружении нестыковок о своих активах или например двойном гражданстве он может инициировать отставку депутата. Должны быть неоспоримые доказательства нарушения закона. В конечном счёте депутат всегда может оспорить решение губернатора в суде. Я считаю, такое нововведение правильное. Так и должно быть», — прокомментировал глава данное решение городского совета депутатов Андрей Кропоткин

Поправки в устав вступят в силу после их утверждения на заседании городского совета, которое состоится 30 мая.