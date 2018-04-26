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Губернатор сможет отстранять от работы депутатов горсовета
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Губернатор сможет отстранять от работы депутатов горсовета 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Губернатор Калининградской области сможет отправлять отставку местных депутатов, которые имеют двойное гражданство, представят недостоверные сведения о доходах, а также если вскроются факты коррупции. Соответствующее решение депутаты горсовета Калининграда одобрили на публичных слушаниях о внесении изменений и дополнений в устав города сегодня, 26 апреля.
«По федеральному законодательству губернатор имеет право отстранять депутатов любого муниципалитета. При обнаружении нестыковок о своих активах или например двойном гражданстве он может инициировать отставку депутата. Должны быть неоспоримые доказательства нарушения закона. В конечном счёте депутат всегда может оспорить решение губернатора в суде. Я считаю, такое нововведение правильное. Так и должно быть», — прокомментировал глава данное решение городского совета депутатов Андрей Кропоткин.
Поправки в устав вступят в силу после их утверждения на заседании городского совета, которое состоится 30 мая.
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