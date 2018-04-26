Волонтерство по-новому: что изменится в жизни добровольцев с 1 мая

Артем Метелев. Работа по подготовке законопроекта длилась несколько лет. «Это праздник, что с 1 мая он вступает в силу», — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ

По его словам, работа осложнялась тем, что, с одной стороны, волонтерство не должно быть регулируемым, ведь это порыв души и добровольцы должны сами принимать решения. С другой стороны, очевидно, что и государство нуждается в регулируемом волонтерстве (например, в сфере здравоохранения, при поиске пропавших людей, на пожаротушениях).

"Тот закон, который есть сейчас, — это сбалансированный документ. Он устраивает и государство, и волонтерское сообщество, потому что излишне не регламентирует деятельность добровольцев", — подчеркнул Метелев.

Немаловажно, что документ расширяет полномочия органов власти всех уровней и регламентирует их отношения с добровольческими организациями. Раньше, когда волонтер приходил в государственное учреждение со своим проектом, ему практически все время отказывали. Не потому, что учреждение такое плохое, а потому, что не было соответствующих полномочий, рассказал председатель АВЦ.

"Перед нами стоит большой объем задач на этот год", — подчеркнула Ксения Разуваева , руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в РФ 2018, директор «Роспатриотцентра».

По ее словам, основная цель — реализация концепции волонтерства через всю жизнь. Чтобы любой человек независимо от возраста, интересов мог реализовать себя в добровольчестве.

Она отметила, что идет большая работа в этом направлении. Первое — активно развивается инфраструктура поддержки добровольчества. Сегодня в России создано около 180 волонтерских центров в стране. «Мы надеемся увеличить их количество до конца года до 350», — сказала Разуваева.

Планируется увеличить и число ресурсных центров в регионах — с 17 до 50, добавила она.

Кроме того, в ближайшее время будет создан ресурсный центр поддержки волонтеров при Министерстве культуры

Второй блок — образовательные программы. Уже запущена федеральная форумная кампания добровольцев — в эти дни прошел первый окружной форум в Саратове

"Помимо этого собираем руководителей волонтерских центров, организаций и чиновников, чтобы налаживать коммуникацию между ними. Также до конца года планируем обучить до 20 тысяч государственных служащих практикам работы с волонтерами", — подчеркнула Разуваева.

Также Ассоциация волонтерских центров организует целую серию курсов для руководителей волонтерских центров.

Принятие закона не означает остановку в работе в этом направлении. «Должна быть проведена большая работа. Одно дело — закон, а другое дело — сферы жизни со своими особенностями. Необходимо настроить правила совместной работы», — сказал Артем Метелев.

По словам главы АВЦ, к сентябрю планируется провести мониторинг: узнать мнения, посмотреть, что изменилось в жизни волонтеров, действительно ли стало больше возможностей и меньше барьеров. «Если потребуется, по итогам мониторинга к концу года мы разработаем предложения для законодателей и органов власти», — заключил он.