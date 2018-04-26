Что происходит на ЧАЭС сегодня — фоторепортаж

Беларусь. В январе прошлого года радиационный фон возле 4-го энергоблока ЧАЭС снизился более чем в два раза после возведения новой арки. Планировалось, что ее введут в эксплуатацию в мае этого года, cообщает Sputnik

Однако сроки сдачи объекта по возведению защитной арки «Укрытие» снова отложили. Работать здесь трудно из-за высокого излучения. Ведь для надежной работы арки нужно установить очень много технических систем: вентиляцию, системы контроля, краны для дальнейшей разборки конструкций разрушенного саркофага, защиту от молний и от пожаров.

Журналисты побывали во время пресс-тура на ЧАЭС на третьем реакторе.

Третий реактор был остановлен последним, 15 декабря 2000 года в 13:17. Сегодня он выглядит словно музейный экспонат, напоминающий о жутких событиях 26 апреля 1986 года, когда случилась Чернобыльская катастрофа.