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Что происходит на ЧАЭС сегодня — фоторепортаж
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Что происходит на ЧАЭС сегодня — фоторепортаж 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
В январе прошлого года радиационный фон возле 4-го энергоблока ЧАЭС снизился более чем в два раза после возведения новой арки. Планировалось, что ее введут в эксплуатацию в мае этого года, cообщает Sputnik Беларусь.
Однако сроки сдачи объекта по возведению защитной арки «Укрытие» снова отложили. Работать здесь трудно из-за высокого излучения. Ведь для надежной работы арки нужно установить очень много технических систем: вентиляцию, системы контроля, краны для дальнейшей разборки конструкций разрушенного саркофага, защиту от молний и от пожаров.
Журналисты побывали во время пресс-тура на ЧАЭС на третьем реакторе.
Третий реактор был остановлен последним, 15 декабря 2000 года в 13:17. Сегодня он выглядит словно музейный экспонат, напоминающий о жутких событиях 26 апреля 1986 года, когда случилась Чернобыльская катастрофа.
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