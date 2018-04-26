Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет

Захарова обратила внимание, что по серийным номерам снарядов можно узнать «всю судьбу» вооружения, узнать в Пентагоне и Белом доме, что случилось с этими ракетами, учитывая, что Вашингтон заявлял, что все снаряды поразили цели.

"Нашу страну постоянно безосновательно обвиняют в том, что мы чего только ни делаем, но помимо того, что мы якобы делаем, мы еще все время что-то фальсифицируем. Но теперь-то хочется услышать, что нам скажут американские коллеги на ту фактуру, которая была нами представлена. Ведь это же уже не слова, еще раз говорю: это вещественные доказательства. И еще раз хочу сказать, что речь идет о вооруженной агрессии в отношении суверенного государства. За это нужно отвечать", — заявила Захарова на брифинге в четверг.