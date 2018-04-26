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Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет
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Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва хотела бы услышать ответ США по поводу показанных Минобороны России обломков американских ракет, найденных в Сирии после совместного удара стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил журналистам, что российские специалисты обнаружили следы попаданий 22 ракет во время удара США и их союзников по объектам в Сирии из 105, заявленных американскими военными. В среду генеральный штаб Вооруженных сил России показал журналистам обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Англии и Франции.
Захарова обратила внимание, что по серийным номерам снарядов можно узнать «всю судьбу» вооружения, узнать в Пентагоне и Белом доме, что случилось с этими ракетами, учитывая, что Вашингтон заявлял, что все снаряды поразили цели.
"Нашу страну постоянно безосновательно обвиняют в том, что мы чего только ни делаем, но помимо того, что мы якобы делаем, мы еще все время что-то фальсифицируем. Но теперь-то хочется услышать, что нам скажут американские коллеги на ту фактуру, которая была нами представлена. Ведь это же уже не слова, еще раз говорю: это вещественные доказательства. И еще раз хочу сказать, что речь идет о вооруженной агрессии в отношении суверенного государства. За это нужно отвечать", — заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила фразу министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России «заткнитесь и отойдите». «У нас теперь готов ответ: идите сюда и объяснитесь», — заявила официальный представитель МИД.
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