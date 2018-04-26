Энергетики предложили помогать малообеспеченным при росте тарифов на тепло

С. - ПЕТЕРБУРГ , 26 апр — РИА Новости . Энергетики РФ предлагают изучить возможность увеличения объемов адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан при формировании тарифов на тепло, введя при этом для остального населения «экономически обоснованные» тарифы.

В ходе обсуждения реформы рынка тепла на Российском международном экономическом форуме директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова спросила об отношении коллег к существующему ограничению роста тарифов уровнем инфляции.

"С точки зрения социальной защиты граждан имеют место быть некие меры, определенные государством. Но если посмотреть на ситуацию по-крупному, то получается, что у нас гражданин, который обеспечен, на самом деле больше потребляет ресурсов — и больше получает защиты. С точки зрения социальной защищенности это как раз несправедливо. У нас в результате льготируются в большей степени граждане богатые. Может быть, нам следует перейти к адресной социальной защите?", — считает советник председателя правления "Интер РАО" Марина Файрушина.

"Давайте, может быть, мы на самом деле тем, у кого есть проблемы с оплатой, с доходами, мы им поможем с оплатой, а для всех остальных граждан — экономически обоснованный тариф для качественного ресурса", — предложила Файрушина.

"Принцип разумности должен быть во всем. Понятно, что бизнес должен зарабатывать деньги… но и понятно, что потребитель не должен быть слишком «забит», в том числе, бременем коммунального платежа, платежа по теплу", — прокомментировала, в свою очередь, заместитель начальника управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Цышевская

"Да, абсолютно правильно. Даже нам с точки зрения бизнеса, конечно, хотелось бы продавать тепловую энергию богатым и счастливым людям — они увереннее платят. Нам бы очень хотелось, чтобы все население Российской Федерации внезапно разбогатело и потребляло как можно больше тепловой и электрической энергии. Поэтому да, богатые и здоровые потребители для нас — большой приоритет, и нам бы не хотелось их куда-то «загонять», — заключила Косогова.