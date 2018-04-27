Программа «Миллион деревьев» в районе Люблино выполнена на треть

В рамках общегородской программы «Миллион деревьев» по восьми адресам в районе Люблино прошли работы по озеленению. Об этом рассказал глава управы района Алексей Бирюков

— В этом году высадка деревьев и кустарников была запланирована по 24 адресам, в восьми дворах уже завершились работы. Ближайшие озеленительные работы пройдут 13 мая по адресу улица Мариупольская, дом 4. Там высадят две рябины и 250 кустов кизильника, — сообщил Алексей Бирюков.

Отметим, что работы будут сопровождаться концертной программой. Сбор участников в 10.30. (мю)