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Программа «Миллион деревьев» в районе Люблино выполнена на треть
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Программа «Миллион деревьев» в районе Люблино выполнена на треть 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В рамках общегородской программы «Миллион деревьев» по восьми адресам в районе Люблино прошли работы по озеленению. Об этом рассказал глава управы района Алексей Бирюков.
— В этом году высадка деревьев и кустарников была запланирована по 24 адресам, в восьми дворах уже завершились работы. Ближайшие озеленительные работы пройдут 13 мая по адресу улица Мариупольская, дом 4. Там высадят две рябины и 250 кустов кизильника, — сообщил Алексей Бирюков.
Отметим, что работы будут сопровождаться концертной программой. Сбор участников в 10.30. (мю)
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