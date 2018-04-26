Молодежная палата района организовала школьные дебаты

Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное организовала дебаты «Мастер слова» для учащихся школы №937 имени Героя Российской Федерации А. В. Перова. Дискуссия прошла в среду, 25 апреля. Ребята выясняли, вредно ли телевидение, нужна ли школьная форма и что важнее: карьера или семья.

— Ребята узнали, что такое дебаты, их отличительные черты и принципы, как строятся блоки утверждения и отрицания, — рассказала редактору газеты куратор молодежного движения района Анна Радионова, — Капитаны команд вытянули жребий, который определил, какая из сторон будет отрицать, а какая доказывать правоту предложенного утверждения. Вопросов было всего четыре: «телевидение приводит к деградации общества», «обязательна ли служба в армии», «нужна ли школьная форма» и «карьера или семья». Во время дискуссий, ребята выдвигали свои аргументы и задавали вопросы оппоненту.

Судейское жюри определило сильнейших, которые были награждены памятными дипломами за 1, 2, 3 место и грамотой «Приз зрительных симпатий».

— Дебаты дают бесценную практику публичного выступления, развивают умение логически мыслить, — добавила Радионова. — Они также позволяют участникам расширить кругозор, учат работать в команде и добиваться поставленной задачи. Эти навыки всегда актуальны в современном мире и полезны для молодежи в реализации их будущих проектов.

Фото предоставила Анна Радионова