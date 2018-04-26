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В Одессе выделили полмиллиона гривен на кастрацию котов
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В Одессе выделили полмиллиона гривен на кастрацию котов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Депутаты Одесского горсовета выделили 500 тысяч гривен (около 1,175 миллиона рублей) на кастрацию уличных котов.
Подсчитано, что стерилизация каждого кота обойдется казне в 550 гривен (около 1,3 тысячи рублей), сообщает портал Думская.
Свое решение депутаты объясняют обилием хвостатых на одесских улицах, которые, по их мнению, «являются разносчиками целого ряда болезней и бесконтрольно размножаются». Средства будут выделены по 125 тысяч гривен на каждый из четырех районов Одессы.
Отловом котов займется муниципальное предприятие «Центр экологических проблем и инициатив», а кастрацией — частные ветеринарные клиники.
Котов будут не только стерилизовать, но прививать от бешенства, обеспечивать послеоперационный уход и, наконец, помечать прооперированных животных татуировкой на ухе.
Это уже вторая волна стерилизации одесских котов: в 2017 году при поддержке и за счет средств Немецкого союза защиты животных было прооперировано более 5 тысяч местных котов.
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