В Одессе выделили полмиллиона гривен на кастрацию котов

Депутаты Одесского горсовета выделили 500 тысяч гривен (около 1,175 миллиона рублей) на кастрацию уличных котов.

Подсчитано, что стерилизация каждого кота обойдется казне в 550 гривен (около 1,3 тысячи рублей), сообщает портал Думская.

Свое решение депутаты объясняют обилием хвостатых на одесских улицах, которые, по их мнению, «являются разносчиками целого ряда болезней и бесконтрольно размножаются». Средства будут выделены по 125 тысяч гривен на каждый из четырех районов Одессы.

Отловом котов займется муниципальное предприятие «Центр экологических проблем и инициатив», а кастрацией — частные ветеринарные клиники.

Котов будут не только стерилизовать, но прививать от бешенства, обеспечивать послеоперационный уход и, наконец, помечать прооперированных животных татуировкой на ухе.

Это уже вторая волна стерилизации одесских котов: в 2017 году при поддержке и за счет средств Немецкого союза защиты животных было прооперировано более 5 тысяч местных котов.