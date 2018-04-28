Коммунальные службы Пскова демонтировали более 500 незаконно размещённых рекламных плакатов дельфинария 

Коммунальные службы Пскова ликвидировали более 500 незаконно размещенных на деревьях, мачтах освещения и других местах рекламных плакатов гастролирующего в областном центре дельфинария. Как сообщает пресс-служба городских властей, также был демонтирован и установленный на площади Ленина рекламный баннер, который тоже был размещен без согласования с администрацией Пскова. Жалобы на несанкционированную рекламу поступали от псковичей в горосдким властям и были размещены в соцсетях. УГХ администрации города Пскова продолжит работу по демонтажу незаконной рекламы на улицах города, уточнили в пресс-службе. Напомним, накануне группа псковичей провела акцию против рекламы дельфинария, сняв несколько сотен рекламных плакатов и выложив из них надпись «Вон из Пскова». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».