Во дворе на улице Лавочкина восстановили освещение

После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 50, корпус 1 восстановили освещение. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)