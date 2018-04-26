В Госдуме сотрудничество по тренажерам с Турцией назвали взаимовыгодным

Ранее стало известно, что Россия и Турция ведут переговоры о поставке тренажеров для российской военной техники, в частности, самолетов МиГ-29, а также для гражданских Sukhoi Superjet-100. Об этом РИА Новости заявил на авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье Эрхан Абдуллах Канат, директор международного управления одной из ведущих в Турции компаний в области электроники и программного обеспечения Havelsan.

"Отношения России и Турции в целом можно назвать конструктивными. Как и Турция, мы заинтересованы в сотрудничестве двух государств, и, конечно, были бы нелишними соответствующие тренажеры… Это сам по себе факт взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, мы тоже заинтересованы, как и Турция, в этом соглашении", — заявил РИА Новости Швыткин.

Он также отметил, что подобные договоренности способствуют развитию отношений РФ и Турции, особенно учитывая, что последняя состоит в НАТО.