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Виктор Сойфер: Президент фактически дал оценку работы Дмитрия Азарова
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Виктор Сойфер: Президент фактически дал оценку работы Дмитрия Азарова 

Волга Ньюс 1 час назад
Президент Самарского университета, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер считает важной такую поддержку главы государства.
"Владимир Владимирович Путин фактически дал оценку работы Дмитрия Игоревича Азарова за первые семь месяцев в качестве главы региона. Можно сказать, что за это время сделано уже много хорошего. В частности, в области успешно прошли выборы президента: регион показал высокую явку, не было фактических замечаний по работе избирательных комиссии, к выборам были привлечены общественные наблюдатели. Очень важно, что Дмитрий Игоревич в своей деятельности опирается на мнение общественности, это позитивный фактор", — выразил свое мнение эксперт.
Также Виктор Сойфер обозначил, что сегодня перед главой региона стоит важная и первостепенная задача — подготовка города к играм чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Стадион готов, и в ближайшие дни там пройдут первые матчи. Но впереди еще много задач, которые предстоит решить", — отметил Виктор Сойфер.
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