РЖД планируют завершить «перешивку» ж/д колеи на Сахалине в 2019 году

Компания «Российские железные дороги» планирует в 2019 году завершить работы по проекту «перешивки» железнодорожной колеи 1067 мм, действующей в настоящее время на острове Сахалин, на общесетевой стандарт РЖД 1520 мм в 2019 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Геннадий Верховых

«В этом году планируем укладывать там 52 км железнодородной линии. Готовимся к следующему году, чтобы за летний период «перешить» колею на 1520. Для этого надо завести 120 км рельсошпальной решетки, щебень и машины для производства этих работ, построить 74 новых искусственных сооружения на колею 1520. Думаю, что в конце 2019 года поедем по Сахалину нашим обычным парком 1520», — сказал он.

Реконструкция магистрали ведется с 2003 года.