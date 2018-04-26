Ещё
РЖД планируют завершить «перешивку» ж/д колеи на Сахалине в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД планируют завершить «перешивку» ж/д колеи на Сахалине в 2019 году 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Российские железные дороги» планирует в 2019 году завершить работы по проекту «перешивки» железнодорожной колеи 1067 мм, действующей в настоящее время на острове Сахалин, на общесетевой стандарт РЖД 1520 мм в 2019 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Геннадий Верховых.
«В этом году планируем укладывать там 52 км железнодородной линии. Готовимся к следующему году, чтобы за летний период «перешить» колею на 1520. Для этого надо завести 120 км рельсошпальной решетки, щебень и машины для производства этих работ, построить 74 новых искусственных сооружения на колею 1520. Думаю, что в конце 2019 года поедем по Сахалину нашим обычным парком 1520», — сказал он.
Реконструкция магистрали ведется с 2003 года.
Rambler News Service: последние новости
МИД России потребовал вернуть дипломатическую собственность России в США ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка» Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Стив Ходжсон покидает компанию на фоне санкций США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол193
Собчак смогла договориться с Киевом267
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…465
Макаревич снова оскорбил россиян1080
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение