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«Сейчас я бы не пережила»: Лариса Гузеева с болью вспоминает лихие 90-е
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«Сейчас я бы не пережила»: Лариса Гузеева с болью вспоминает лихие 90-е 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma. pro уже рассказывала, что в 90-е годы многим знаменитостям приходилось буквально выживать. Так, Анжелика Варум периодически выбивала деньги с организаторов своих концертов, Иван Ургант, чтобы как-то выкрутиться, подрабатывал сразу на нескольких работах. В аналогичной ситуации оказался и Сергей Шнуров. В 1993-м году у артиста родился первый ребенок — дочь Серафима. И молодому отцу пришлось вкалывать сторожем, кузнецом, столяром, стекольщиком и даже дизайнером в рекламном агентстве, чтобы прокормить жену и ребенка.
Несладко пришлось и Ларисе Гузеевой. На странице в Instagram она опубликовала фото, в подписи к которому рассказала, что сейчас не пережила бы и части того, с чем ей пришлось столкнуться в молодые годы. «Девяностые…Иногда я думаю, что это был сон, оглядываюсь — холодеет все, сейчас я бы я не пережила и доли того, что пришлось. Щедро одаривала и безжалостно отбирала. Такие дела…», — вспомнила Лариса, а в комментариях к публикации получила множество рассказов в том числе и от своих коллег: кто-то с радостью вспоминает о прошлом, кто-то — предпочитает поскорее его забыть.
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Напомним, что как раз на 90-е годы пришелся развод Ларисы Гузеевой с первым мужем Игорем, который впоследствии скончался от передозировки, и рождение сына Георгия. Уже ближе к 2000-м телеведущая познакомилась со своим нынешним супругом — ресторатором Игорем Бухаровым, с которым счастлива и по сей день.
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