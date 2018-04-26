Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США

По его мнению, наибольший эффект произвели санкции Вашингтона против крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Евросоюз же, как считает Расмуссен, пока ограничивается «символическими жестами и заявлениями о солидарности».

"Для начала ЕС должен ужесточить санкции против России . Один из жестких вариантов — ввести аналогичные американским ограничения, однако убедить все 28 стран-членов Евросоюза пойти на столь жесткую меру может быть непросто. Как минимум, лидеры ЕС должны показать свою решительность и продлить действие текущих санкций с шести до двенадцати месяцев", — написал бывший лидер альянса в статье для газеты The Wall Street Journal

Параллельно европейские власти могут всерьез заняться «коррумпированными деньгами России в Европе», добавил Расмуссен. По его словам, ужесточение законодательства против отмывания денег «может быть не столь эффективным, как дополнительные санкции», но эта мера способна «ограничить возможности России влиять на европейскую экономику и политику».

Автор статьи также призвал Евросоюз объединиться против расширения газопровода «Северный поток», который Москва «намерена использовать для усиления геополитического влияния». Газовые вопросы Расмуссен предложил решать «в контексте общих отношений с Россией».