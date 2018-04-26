Ещё
Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал европейские страны присоединиться к «мощнейшему ответу США» на «российскую агрессию».
По его мнению, наибольший эффект произвели санкции Вашингтона против крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Евросоюз же, как считает Расмуссен, пока ограничивается «символическими жестами и заявлениями о солидарности».
"Для начала ЕС должен ужесточить санкции против России. Один из жестких вариантов — ввести аналогичные американским ограничения, однако убедить все 28 стран-членов Евросоюза пойти на столь жесткую меру может быть непросто. Как минимум, лидеры ЕС должны показать свою решительность и продлить действие текущих санкций с шести до двенадцати месяцев", — написал бывший лидер альянса в статье для газеты The Wall Street Journal.
Параллельно европейские власти могут всерьез заняться «коррумпированными деньгами России в Европе», добавил Расмуссен. По его словам, ужесточение законодательства против отмывания денег «может быть не столь эффективным, как дополнительные санкции», но эта мера способна «ограничить возможности России влиять на европейскую экономику и политику».
Автор статьи также призвал Евросоюз объединиться против расширения газопровода «Северный поток», который Москва «намерена использовать для усиления геополитического влияния». Газовые вопросы Расмуссен предложил решать «в контексте общих отношений с Россией».
РИА Новости: последние новости
Слуцкий сообщил об участии России в заседании подкомиссии бюро ПАСЕ Московские школьники продолжат научные исследования у Северного полюса Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом225
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол142
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…429
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян986
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение