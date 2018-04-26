Завитушки на стенах и стол для президента: терминал в аэропорту Волгограда откроется 14 мая

Новый терминал С в международном аэропорту Волгограда откроется уже 14 мая.

— На первом этаже будут работать 13 новых стоек, одна из которых предназначена для негабаритного багажа, — поделился планами генеральный директор воздушной гавани Сергей Дмитриев . — Сейчас рабочие монтируют магазинчики. Думаю, что к вечеру в новом терминале появится навигационная система. Кстати, мы продолжили свою традицию и вновь разрисовали стены. Помните, в терминале С некоторые горожане нашли непотребные вещи? Скажу сразу: мы сделали это не специально. Но особо удачные извращенцы Волгограда все же заметили в этих знаках что-то неприличное. Надеюсь, что больше ничего не найдут.

Особой гордостью нового терминала Сергей Дмитриев назвал его просторную зону прилета.

— Историческая проблема для Волгограда: зал прилета был тесный, неудобный и непонятный, — прокомментировал генеральный директор волгоградского аэропорта. — Площадь нового зала не меньше 300 квадратных метров. Теперь волгоградцам не придется долго ждать свои сумки: в течение нескольких минут багаж вернется к своим хозяевам.

Новый терминал может стать и офисом для деловых переговоров, уверен Сергей Дмитриев. В VIP-комнате уже установлен уникальный десятиметровый стол, на котором нет ни одного шва.

— Такого нет даже у президента, — подчеркивает Сергей Дмитриев. — Бизнесмены, которые будут прилетать в Волгоград, могут прямо здесь проводить свои встречи или делать презентации. За длинным столом смогут сесть 22 человека, в том числе и два синхронных переводчика.

Прогуливаясь по новому терминалу, в котором еще кипит работа, гендиректор воздушной гавани рассказал и о будущем его предшественника.

— В старом терминале будет налажено железнодорожное сообщение, — уточнил Сергей Дмитриев. — Электричка может быть запущена и в мае, и в июне — точная дата пока не известна. Кроме того, наш партнер хочет сделать здесь автомобильный вокзал, из которого будут выезжать новые современные автобусы.

В начале апреля зампредседателю Правительства РФ Виталию Мутко пообещали, что первые пассажиры попадут в терминал 9 мая. Зампреду российского правительства показали оборудование для досмотра и выдачи багажа. Также Виталий Мутко сходил в зал ожидания.

Еще в декабре 2016 года Виталий Мутко просил привести аэропорт в соответствующий современности вид.

— Мне всегда обидно, когда новый объект не отвечает всем требованиям сегодняшнего времени, — говорил чиновник. — Конечно, должны быть телетрапы в аэропорту, должны быть выходы. Людям должен быть создан определенный комфорт. Когда стоит новое здание, а в нем нет даже телетрапа, то это мне совсем не кажется правильным.