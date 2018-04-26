Около 800 объектов культурного наследия в Ленобласти оформлены в собственность

Всего в регионе около 3900 объектов культурного наследия, в том числе более 1200 — объекты культурного наследия регионального значения. Из них сразу 800 принадлежат собственникам, которые зарегистрировали это право в ЕГРН.

В госреестр внесены сведения о 48 территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Наиболее известные из них: крепость Орешек (Кировский район), крепость Корела (Приозерский район), Зеленецкий-Троицкий монастырь (Волховский район), Башня Олафа ( Выборг ), Гатчинский дворец ( Гатчина ), Ропшинский дворец (Ломоносовский район), Никольский мужской монастырь (Волховский район).

Как сообщили в региональном управлении Росреестра, в настоящее время ведется работа по сверке записей ЕГРН в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Наименования объектов культурного наследия в реестре объектов культурного наследия и наименования объектов в реестре прав отличаются, поэтому не всегда представляется возможным однозначно их идентифицировать.

Наличие в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны позволяет избежать ошибок при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления, неправомерного вовлечения в оборот недвижимого имущества (прежде всего земельных участков), расположенного в границах объектов культурного наследия, а также нарушений требований, запрещающих виды деятельности, которые могут нанести ущерб физической сохранности объекта и его визуальному восприятию.

Напомним, выборгские дома, которые официально включены в список объектов культурного наследия, в апреле начали массово реставрировать.