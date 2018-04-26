Индустриальные парки будут реже подтверждать соответствие требованиям

Правительство скорректировало правила подтверждения соответствия индустриальных парков и их управляющих компаний требованиям, при условии соблюдения которых они могут получить государственную поддержку. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 27 апреля.

В частности, документом установлено, что теперь подтверждать соответствие требованиям необходимо каждые пять лет, а не три года, как это было ранее. При этом решение Минпромторга о соответствии индустриального парка будет действовать пять лет.

Кроме того, были уточнены требования к договорам и предварительным договорам между управляющими компаниями и резидентами или потенциальными резидентами индустриального парка. Также постановлением предусмотрена возможность приобретения статуса резидента индустриального парка на основании договора купли-продажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры индустриального парка у другого юрлица, не являющегося управляющей компанией или резидентом.