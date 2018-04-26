Екатеринбург встанет на «Шелковый путь» в архитектуре 

Екатеринбург готовится стать площадкой для международного конкурса архитектурных проектов «АРХ Евразия-2018», в котором примут участие ведущие урбанисты, социологи, градостроители, архитекторы и дизайнеры евразийского континента. Об этом стало известно 26 апреля в ходе заседания градсовета уральской столицы, передает "Уралинформбюро".
Как пояснил глава градсовета Михаил Вяткин, конкурс в идеале объединит в себе два уже действующих профильных состязания: «Рука Мастера» (который ежегодно проходит в Екатеринбурге в начале августа) и международный архитектурный фестиваль «Евразийская премия».
Конкурс поможет решить, по какому пути в архитектуре пойдут страны «Шелкового пути»
"Задача — выявить лучшие достижения градостроительной отрасли в России, Китае, Монголии, Казахстане, странах Юго-Восточной Азии. Однако в его работе могут принять участие и архитекторы из Беларуси, Польши и Германии. Конкурс станет дискуссионной площадкой и поможет решить, по какому пути в архитектуре пойдут в ближайшем будущем страны «Шелкового пути», — пояснил Вяткин.
Предположительно, темой первой «АРХ Евразии» станут проблемы расселения граждан из аварийных домов, строительство комфортного и доступного жилья, организация внутреннего пространства жилища и «дизайн вещей». Участники выработают направления и решения по реализации президентской программы по жилищному строительству в России с учетом передового опыта.
Более подробно тематику конкурса планируется обсудить в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2018. Мероприятия «АРХ Евразии» будут идти на протяжении 3,5 месяцев, а финал конкурса запланирован на первую декаду октября 2018 года. Не исключено, что по времени он будет совмещен с форумом высотного строительства «100+ Forum Russia», чтобы подключить к работе известных архитекторов из России и зарубежья.
"АРХ Евразия" претендует на президентский грант в 8,3 миллиона рублей
Среди возможных организаторов «АРХ Евразии» — Свердловское отделение Союза архитекторов России, Организация содействия культурному развитию Свердловской области, Евразийское отделение Международной академии архитектуры. В данный момент проект конкурса проходит независимую экспертизу, но уже претендует на президентский грант в размере 8,3 миллиона рублей.
Не исключено, что конкурс обретет поддержку также от правительства региона и администрации города. По крайне мере, одной из номинаций конкурса станет сугубо местная «тема»: спецнаграда «За лучший проект для Екатеринбурга». Кроме того, в состав попечительского совета приглашены представители РЖД.