Екатеринбург встанет на «Шелковый путь» в архитектуре

Екатеринбург готовится стать площадкой для международного конкурса архитектурных проектов «АРХ Евразия-2018», в котором примут участие ведущие урбанисты, социологи, градостроители, архитекторы и дизайнеры евразийского континента. Об этом стало известно 26 апреля в ходе заседания градсовета уральской столицы, передает "Уралинформбюро"

Как пояснил глава градсовета Михаил Вяткин , конкурс в идеале объединит в себе два уже действующих профильных состязания: «Рука Мастера» (который ежегодно проходит в Екатеринбурге в начале августа) и международный архитектурный фестиваль «Евразийская премия».

Конкурс поможет решить, по какому пути в архитектуре пойдут страны «Шелкового пути»

Китае, Монголии, Польши и "Задача — выявить лучшие достижения градостроительной отрасли в России Казахстане , странах Юго-Восточной Азии. Однако в его работе могут принять участие и архитекторы из Беларуси Германии . Конкурс станет дискуссионной площадкой и поможет решить, по какому пути в архитектуре пойдут в ближайшем будущем страны «Шелкового пути», — пояснил Вяткин.

Предположительно, темой первой «АРХ Евразии» станут проблемы расселения граждан из аварийных домов, строительство комфортного и доступного жилья, организация внутреннего пространства жилища и «дизайн вещей». Участники выработают направления и решения по реализации президентской программы по жилищному строительству в России с учетом передового опыта.

Более подробно тематику конкурса планируется обсудить в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2018. Мероприятия «АРХ Евразии» будут идти на протяжении 3,5 месяцев, а финал конкурса запланирован на первую декаду октября 2018 года. Не исключено, что по времени он будет совмещен с форумом высотного строительства «100+ Forum Russia», чтобы подключить к работе известных архитекторов из России и зарубежья.

"АРХ Евразия" претендует на президентский грант в 8,3 миллиона рублей

Среди возможных организаторов «АРХ Евразии» — Свердловское отделение Союза архитекторов России, Организация содействия культурному развитию Свердловской области , Евразийское отделение Международной академии архитектуры. В данный момент проект конкурса проходит независимую экспертизу, но уже претендует на президентский грант в размере 8,3 миллиона рублей.