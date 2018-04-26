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Космический пылесос представили победители детского научно‑технического конкурса в Москве
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Космический пылесос представили победители детского научно‑технического конкурса в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Слушатели детских технопарков столицы одержали победу во всероссийском конкурсе научно-технического творчества «ШУСТРИК», представив жюри космический пылесос, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Слушатели технопарка «Мосгормаш» — Саргис Петросян, Артем Картунчиков и Александр Морозов — получили награду в номинации «Космос» за проект «Орбитальная установка для очистки околоземного пространства». Юные конструкторы предложили утилизировать космический мусор с помощью наносекундных лазерных импульсов», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, жюри признало проект реалистичным, экономически целесообразным и новаторским с инженерной точки зрения. Это вторая победа ребят в общероссийском состязании после блестящего выступления на конкурсе «Лунная одиссея».
Также победителями признали Варвару Зубкову, автора проекта 3D-печати «Аддитивные технологии на примере обуви» и Даниила Позднякова, придумавшего приложение Noisy, которое отображает на карте уровень шума.
Всего на конкурсе «ШУСТРИК» было представлено более 300 работ из 33 регионов России. Через московский отборочный тур прошли семь проектов слушателей детских технопарков, три из которых были отмечены в финале.
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