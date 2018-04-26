Космический пылесос представили победители детского научно‑технического конкурса в Москве

Слушатели детских технопарков столицы одержали победу во всероссийском конкурсе научно-технического творчества «ШУСТРИК», представив жюри космический пылесос, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Слушатели технопарка «Мосгормаш» — Саргис Петросян, Артем Картунчиков и Александр Морозов — получили награду в номинации «Космос» за проект «Орбитальная установка для очистки околоземного пространства». Юные конструкторы предложили утилизировать космический мусор с помощью наносекундных лазерных импульсов», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, жюри признало проект реалистичным, экономически целесообразным и новаторским с инженерной точки зрения. Это вторая победа ребят в общероссийском состязании после блестящего выступления на конкурсе «Лунная одиссея».

Также победителями признали Варвару Зубкову, автора проекта 3D-печати «Аддитивные технологии на примере обуви» и Даниила Позднякова, придумавшего приложение Noisy, которое отображает на карте уровень шума.