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На Фактории буксир на зимней стоянке дал течь
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На Фактории буксир на зимней стоянке дал течь 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
На улице Революции дал течь буксир, зимовавший там. Судно сильно накренилось, по словам очевидцев, там ведутся работы по откачке воды.
— Работы ведутся, а судно больше в наклон все равно идет, — рассказал 29.ru очевидец Степан Хазов.
До капитана порта и его заместителей дозвониться не удалось. В диспетчерской службы движения судов не стали комментировать произошедшее. Редакция будет следить за ситуацией.
Буксир сильно накренился в сторону берега
Буксир МБ-1214 построен в 1989 году в Перми. С 2012 года судно приписано в порту Архангельска, до этого оно находилось в Тобольске.
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