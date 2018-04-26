На Фактории буксир на зимней стоянке дал течь 

На улице Революции дал течь буксир, зимовавший там. Судно сильно накренилось, по словам очевидцев, там ведутся работы по откачке воды.
— Работы ведутся, а судно больше в наклон все равно идет, — рассказал 29.ru очевидец Степан Хазов.
До капитана порта и его заместителей дозвониться не удалось. В диспетчерской службы движения судов не стали комментировать произошедшее. Редакция будет следить за ситуацией.
Буксир сильно накренился в сторону берега
Буксир МБ-1214 построен в 1989 году в Перми. С 2012 года судно приписано в порту Архангельска, до этого оно находилось в Тобольске.