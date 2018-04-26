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Эксперты рассказали, где тюменцы хотят строиться чаще всего
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Эксперты рассказали, где тюменцы хотят строиться чаще всего 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Интерес к строительству у тюменцев растет с каждым годом. Только за 2017-й администрация города выдала более восьмисот разрешений на ИЖС. Причем самым востребованным направлением у нас считается Березняковский район. Именно здесь тюменцы больше всего хотят возвести себе дом.
— Наибольшее число разрешений на индивидуальную жилую застройку было выдано в Березняковском районе. В прошлом году число желающих превысило 440 человек. Это место лидирует по своей востребованности уже несколько лет, — сообщают в департаменте земельных отношений и градостроительства.
Второе по полярности место считается Комаровский район — близость к городу дает о себе знать. Тройку лидеров замыкает Затюменский. На строительство в этом планировочном районе выдали 70 разрешений. А вот самым не востребованным местом оказался Андреевский. Здесь, по информации ведомства, строится никто не хочет уже три года.
Где в окрестностях Тюмени самые дорогие земельные участки и за счет чего спрос на них только увеличивается — 72.ru рассказали специалисты в прошлой публикации.
Но более подробную информацию о строительства дома своей мечты можно посмотреть по этой ссылке. Здесь есть ответы на все ваши вопросы. Кроме того, есть здесь есть возможность напрямую пообщаться с экспертом в режиме онлайн.
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