Эксперты рассказали, где тюменцы хотят строиться чаще всего

Интерес к строительству у тюменцев растет с каждым годом. Только за 2017-й администрация города выдала более восьмисот разрешений на ИЖС. Причем самым востребованным направлением у нас считается Березняковский район. Именно здесь тюменцы больше всего хотят возвести себе дом.

— Наибольшее число разрешений на индивидуальную жилую застройку было выдано в Березняковском районе. В прошлом году число желающих превысило 440 человек. Это место лидирует по своей востребованности уже несколько лет, — сообщают в департаменте земельных отношений и градостроительства.

Второе по полярности место считается Комаровский район — близость к городу дает о себе знать. Тройку лидеров замыкает Затюменский. На строительство в этом планировочном районе выдали 70 разрешений. А вот самым не востребованным местом оказался Андреевский. Здесь, по информации ведомства, строится никто не хочет уже три года.

Где в окрестностях Тюмени самые дорогие земельные участки и за счет чего спрос на них только увеличивается — 72.ru рассказали специалисты в прошлой публикации.

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