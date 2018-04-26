Оргкомитет российско-китайского ЭКСПО обсудил вопросы подготовки к РКЭ

Стороны обсудили вопросы подготовки китайской и российской выставочных экспозиций, вопросы организации Первого Российско-Китайского межрегионального форума.

В ходе обсуждений Алексей Груздев отметил: «Российско-Китайское ЭКСПО призвано установить прямые и более плотные контакты между всеми индустриальными регионами России и Китая».

В дирекции комитета коммерции города Чунцина подчеркнули: «2018 — 2019 годы — годы межрегионального обмена Китая и России. Выбранные регионы-партнеры ЭКСПО — Чунцин и Свердловская область, представят результаты тесного сотрудничества в традиционных ключевых отраслях, которое в дальнейшем будет только усилено и в других регионах».

Заместитель губернатора Народного правительства провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй также обозначила, что «в рамках выставочной экспозиции объемом более 5 500 кв. м. китайские компании представят традиционные области сотрудничества наших стран, такие как энергетика, электроэнергетика, сельское и лесное хозяйство, торговля и логистика».

Китайские партнеры также заверили, что деловая повестка РК ЭКСПО будет представлена обширнее, чем в предыдущие годы. Основными темами деловых мероприятий станут — цифровая экономика и логистика, развитие малых и средних предприятий, финансовые услуги, инновации в сельском хозяйстве. Основным мероприятием станет Российско-китайский межрегиональный форум.

Пятое Российско-Китайское ЭКПО пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года в параллели с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018. Мероприятия пройдут под девизом: «Новый старт. Новые возможности. Новое будущее»!

Ожидается, что в РКЭ примут участие более 150 китайских ведущих компаний, а также представители российского промышленного сектора. Китайские и российские компании-участницы РКЭ разместятся во втором павильоне «Экспоцентра» на площади около 10000 кв. метров.