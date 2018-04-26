Андрей Губайдуллин из «Восхода» стал лотом на благотворительном интернет-аукционе

Креативный директор рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин стал лотом благотворительного интернет-аукциона Meet For Charity в пользу фонда «Образ жизни». Победителю он раскроет свой главный секрет: как независимому не московскому агентству переплюнуть столичных гигантов по количеству наград и ярких кейсов.

Meet For Charity — это благотворительный аукцион, где лоты — встречи с представителями медиа, бизнеса, культуры, спорта и политики. За два года своей работы проект собрал для 70 фондов более 40 миллионов рублей. Отличительная особенность Meet For Charity заключается в том, что само общение как таковое становится ценностью, способом помочь нуждающимся.

25 апреля стартует аукцион с Андреем Губайдуллиным, сооснователем и креативным директором РА «Восход», членом Российской Академии Рекламы.

Под его руководством агентство 6 раз занимало 1 место в рейтинге креативности АКАР. В арсенале компании свыше 300 наград российских и международных фестивалей, в том числе 9 «Каннских львов». В 2015 году Андрей Губайдуллин стал членом жюри фестиваля креативности «Каннские львы».

Представители профильной индустрии имеют шанс узнать, как рождаются идеи лучших в России рекламных кампаний, как создать команду, которая будет не только продуктивно работать, но и приносить награды и славу. Владельцам бизнеса Андрей даст рекомендации об эффективных рекламных решениях для продуктов, расскажет, как обращаться к своей аудитории и на каких площадках её найти.

«Готов поделиться всеми знаниями в области маркетинга и рекламы, не утаю никаких секретов», — обещает Андрей Губайдуллин.

Собранные за встречу с Андреем Губайдуллиным средства будут перечислены в БФ «Образ жизни», который развивает системную благотворительность в России, воплощая образовательные, культурные и просветительские проекты, содействуя искусству, координируя донорское движение и развивая зоозащиту.

Аукцион будет проходить в течение нескольких дней на сайте проекта Meet For Charity, любой желающий из любой точки мира может сделать ставку на странице лота. Победитель делает благотворительное пожертвование в размере своей финальной ставки в фонд, а затем встречается с интересующей его персоной.