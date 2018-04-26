Ещё
Волочкова продолжает эпатировать пользователей Сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова продолжает эпатировать пользователей Сети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Если бы была такая награда, то Анастасия Волочкова являлась бы прямым кандидатом в шорт-лист премии «Самая критикуемая звезда соцсетей». Танцовщица то и дело получает на орехи то за немытую голову, то за странные наряды, то за фирменные шпагаты. Еще одним пунктом, который вызывает шквал недовольства, являются публикации Волчковой своих изуродованных стоп.
Именно новый пост с демонстрацией конечностей звезды неприятно шокировал публику. Вообще-то, звезда хотела рассказать о преимуществах своих новых пуантов. Однако внимание пользователей привлек не этот балетный аксессуар, а огромные ступни танцовщицы с искривленными пальцами и шишками.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1723468367324690520_982406948"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Подписчики недоумевают, зачем демонстрировать на весь свет «это мясо». Они сравнили конечности звезды с ластами и копытами, заметив, что ступни Анастасию явно не красят.
Нашлись, правда и те, кто посочувствовал «бедным натруженным ножкам» звезды, однако они оказались в меньшинстве, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что ранее с критикой ступней Волочковой выступил журналист Александр Невзоров. Он отметил, что знаком со многими балеринами и ни у кого у из них нет таких ужасных шишек на ногах.
Teleprogramma.pro: последние новости
Макаревич вновь «прошелся» по россиянам Супруга Ивана Урганта не смогла скрыть округлившийся живот даже под свободным нарядом Друг Еремеева, отсидевший за него в тюрьме, прошел проверку на детекторе лжи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол186
Собчак смогла договориться с Киевом262
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…457
Макаревич снова оскорбил россиян
Умерла звезда сериала «Сваты»
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение