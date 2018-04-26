Волочкова продолжает эпатировать пользователей Сети

Если бы была такая награда, то Анастасия Волочкова являлась бы прямым кандидатом в шорт-лист премии «Самая критикуемая звезда соцсетей». Танцовщица то и дело получает на орехи то за немытую голову, то за странные наряды, то за фирменные шпагаты. Еще одним пунктом, который вызывает шквал недовольства, являются публикации Волчковой своих изуродованных стоп.

Именно новый пост с демонстрацией конечностей звезды неприятно шокировал публику. Вообще-то, звезда хотела рассказать о преимуществах своих новых пуантов. Однако внимание пользователей привлек не этот балетный аксессуар, а огромные ступни танцовщицы с искривленными пальцами и шишками.

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Подписчики недоумевают, зачем демонстрировать на весь свет «это мясо». Они сравнили конечности звезды с ластами и копытами, заметив, что ступни Анастасию явно не красят.

Нашлись, правда и те, кто посочувствовал «бедным натруженным ножкам» звезды, однако они оказались в меньшинстве, пишет сайт Dni.ru.