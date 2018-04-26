Водоемы Вологодчины временно закрыты для моторных лодок

На этой неделе в Вологодской области открывается навигация. Но передвижение по рекам и озерам на моторных лодках запрещено вплоть до 10 июня. Это связано с соблюдением природоохранного законодательства, норма действует с ноября прошлого года.

Ограничения связаны с активным нерестом рыбы в этот период. Чтобы запасы промысловых рыб не истощались, и введен запрет. Часто браконьеры на моторных лодках уплывают на большие расстояния и расставляют сети, в результате чего в них попадает и гибнет молодняк.

«Сейчас не допускается передвижение маломерных судов с использованием двигателя в период нереста, а также в запретные сроки, установленные правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Следовательно, в соответствии с постановлением закрыты все водоемы Вологодской области, за исключением участков, которые указаны в приложении к постановлению», — пояснил начальник Центра ГИМС МЧС России по Вологодской области Алексей Воробьев

В приложении указаны те участки рек, по которым можно добраться к населенным пунктам, где отсутствует транспортная доступность по суше. Именно они и стали исключением из правил.