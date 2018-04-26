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Водоемы Вологодчины временно закрыты для моторных лодок
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Водоемы Вологодчины временно закрыты для моторных лодок 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На этой неделе в Вологодской области открывается навигация. Но передвижение по рекам и озерам на моторных лодках запрещено вплоть до 10 июня. Это связано с соблюдением природоохранного законодательства, норма действует с ноября прошлого года.
Ограничения связаны с активным нерестом рыбы в этот период. Чтобы запасы промысловых рыб не истощались, и введен запрет. Часто браконьеры на моторных лодках уплывают на большие расстояния и расставляют сети, в результате чего в них попадает и гибнет молодняк.
«Сейчас не допускается передвижение маломерных судов с использованием двигателя в период нереста, а также в запретные сроки, установленные правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Следовательно, в соответствии с постановлением закрыты все водоемы Вологодской области, за исключением участков, которые указаны в приложении к постановлению», — пояснил начальник Центра ГИМС МЧС России по Вологодской области Алексей Воробьев.
В приложении указаны те участки рек, по которым можно добраться к населенным пунктам, где отсутствует транспортная доступность по суше. Именно они и стали исключением из правил.
Водные объекты будут регулярно патрулироваться сотрудниками ГИМС. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по ч.1 ст. 11.8 КОАП РФ. Штраф составит от 500 до 1000 рублей.
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